Asraf Beno trenca el seu silenci i confirma tot el d'Isa Pantoja: 'Ja és aquí'

El model Asraf Beno ha sorprès en revelar informació clau sobre la situació actual d'Isa Pantoja. Després de diversos dies d'incertesa i silenci, Beno ha confirmat que la seva dona ja ha tornat a casa després del seu viatge a Canàries. Aquest detall marca la primera vegada que el model aborda públicament aquest tema, posant fi a les especulacions.

Contrari al que molts pensaven, Isa Pantoja ja no és a l'arxipèlag. Encara que la seva visita a Las Palmas va ser crucial per donar suport a la seva cosina Anabel Pantoja, el seu marit Asraf va revelar que ja ha tornat. "És aquí, ha vingut ja", va declarar davant els mitjans amb un to serè.

Aquesta confirmació posa fi a la creença generalitzada que Isa seguia al costat de la seva cosina. El seu ràpid retorn podria indicar una millora en l'estat de salut de la petita Alma, filla d'Anabel, encara que Asraf va evitar donar detalls. "Òbviament no puc comentar res", va afegir.

El retorn d'Isa a Cadis genera moltes preguntes, però Asraf va preferir no entrar en especulacions. La seva discreció és comprensible donada la delicadesa de la situació. No obstant això, el seu ràpid retorn podria ser un senyal positiva sobre l'evolució de la salut d'Alma.

Isa va viatjar el passat dissabte per estar al costat d'Anabel en un moment especialment difícil. El seu suport va ser clau, i la seva presència a Canàries va demostrar una vegada més el vincle que uneix les cosines.

Asraf Beno dona suport a Anabel Pantoja

Asraf Beno també ha compartit la seva esperança respecte a la situació de la família Pantoja. "Esperem que sí", va afirmar quan se li va preguntar si confiaven en la recuperació ràpida de la petita Alma. La seva postura va ser cautelosa però optimista.

El model evita estendre's en les seves declaracions. No obstant això, la seva preocupació era evident, reflectint l'impacte emocional que aquesta situació té també en ell.

La visita d'Isa a Canàries no va passar desapercebuda. Va ser un gest de solidaritat cap a Anabel Pantoja, qui travessa un dels moments més difícils de la seva vida. L'hospitalització de la seva filla Alma, de tan sols 40 dies, ha unit la família.

Durant la seva estada, Isa va compartir amb altres membres del clan Pantoja que també van acudir a l'hospital. Entre ells es trobaven Isabel Pantoja, Agustín Pantoja i Kiko Rivera, qui van deixar de banda les seves diferències per donar suport a Anabel.

Aquest episodi també ha estat significatiu per a Isa, qui no va buscar revivar conflictes familiars durant la seva estada. Segons el col·laborador Antonio Rossi, Isa no es va retrobar ni amb la seva mare ni amb el seu germà. La seva prioritat va ser brindar el seu suport a Anabel en aquest moment tan complicat.