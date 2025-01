Primeres paraules de Carlos Sobera per l'últim d'Anabel Pantoja: 'Espero que...'

Cinc dies després que la filla d'Anabel Pantoja ingressés en un hospital de Canàries, Carlos Sobera ha trencat el seu silenci. Durant la seva última aparició pública, el presentador ha aprofitat per pronunciar les seves primeres paraules sobre l'últim que li ha succeït a la influencer: “Espero que millori ràpidament”.

Va ser el passat diumenge, 12 de gener, quan el programa Fiesta va encendre totes les alarmes al voltant d'aquesta coneguda col·laboradora de televisió. Segons van confirmar en exclusiva, la petita Alma porta des del passat divendres a la Unitat de Neonatologia Intensiva de l'hospital Materno de Gran Canària.

No obstant això, tant Anabel Pantoja com David Rodríguez han optat per no emetre cap comunicat relacionat amb l'estat de la seva filla. “No s'emetrà cap informe mèdic per petició de la família.[…]Ells tampoc no diran res”, va assegurar Marisa Martín-Blázquez a TardeAR aquest dilluns.

Com era d'esperar, des de llavors, diverses cares conegudes del nostre país han alçat la veu per mostrar-li tot el seu suport a la parella en aquests durs moments de la seva vida. I ara li ha tocat el torn a Carlos Sobera.

Aquest dimarts, 14 de gener, el presentador de televisió ha reaparegut a Madrid per assistir a l'última gala dels Premis Iris. Durant el corresponent photocall, el de Barakaldo no ha tingut cap problema a respondre a totes les qüestions de la premsa, entre elles, les relacionades amb Anabel Pantoja.

“Espero que millori ràpidament i que tot passi... Però sí, home, per a uns pares és un moment, i per a qualsevol una notícia així et deixa baldat. És dur”, ha assegurat Carlos Sobera davant les càmeres d'Europa Press.

Carlos Sobera parla sobre l'últim problema que ha aparegut en la vida d'Anabel Pantoja

Des de fa anys, Carlos Sobera i Anabel Pantoja han coincidit en més d'una ocasió als platós de Mediaset España, motiu pel qual ambdós han aconseguit estrènyer llaços.

Ara, i davant els últims contratemps de salut de la petita Alma, el presentador no ha trigat a enviar-li tot el seu suport a la seva companya. Tant és així que l'únic que desitja ara mateix és que “millori ràpidament i que tot passi”.

D'altra banda, Carlos Sobera no ha tingut cap recança en pronunciar-se sobre el silenci i la discreció que Anabel Pantoja ha demanat a tots els seus amics i éssers estimats:

“És que cal fer-ho, perquè són moments emocionalment molt durs. No és fàcil passar per aquest desert, i llavors necessites molta tranquil·litat emocional, no tenir cap estrès exterior. Cal deixar que ara es dediquin a la família i cal deixar-los tranquils”.

A més, en relació amb el suport familiar que ha rebut Anabel Pantoja en aquests dies, Carlos Sobera ha estat molt clar al respecte. I és que, cal recordar que, des de fa temps, la relació entre Isabel Pantoja, Kiko Rivera i Isa Pantoja està totalment destruïda.

“Doncs raó per estar meravellats, perquè quan una família s'uneix, encara que sigui per un tema com aquest, que és desgraciat, però mira. Tu imagina't que el tema desgraciat és aquí i a sobre no hi ha unió familiar. Doncs el dolor és molt més gran”, ha sentenciat el comunicador.