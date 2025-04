Antonio Montero deixa tothom mut en destapar qui paga la casa de Jessica Bueno

El programa TardeAR ha tornat a generar enrenou. En aquesta ocasió, la polèmica gira al voltant de l'entrevista que Jessica Bueno va concedir a ¡De Viernes! el passat 28 de març. En ella, la model va confessar que el seu exmarit no li passa la pensió acordada en el seu divorci i ara Antonio Montero ha donat una informació que ha deixat muts a tots.

Les declaracions de Jessica van generar un intens debat. TardeAR va decidir posar-se en contacte amb Jota Peleteiro per conèixer la seva versió. L'exfutbolista va respondre de manera contundent i va assegurar que sí paga la manutenció alimentària dels seus fills, una quantitat que supera els dos mil euros.

No obstant això, va reconèixer que no abona els quinze mil euros inicialment acordats. Va argumentar que aquesta xifra li semblava excessiva.

Antonio Montero desvela qui paga la hipoteca de Jessica Bueno

Però la polèmica no va acabar aquí, Leticia Requejo, col·laboradora del programa, va llençar més llenya al foc. "A mi em confirmen que Jota Peleteiro no paga la manutenció dels seus dos fills des de novembre de 2023", va afirmar amb rotunditat. Les seves paraules van deixar a tots al plató en estat de xoc.

No obstant això, el moment més impactant va arribar quan Antonio Montero va prendre la paraula. Va explicar que, encara que Jota Peleteiro assegurava haver-li regalat una casa a Jessica Bueno i els seus fills, la realitat era una altra. "Ell li regala una casa, però aquesta casa té una hipoteca i al final l'ha de pagar ella", va revelar Antonio Montero.

Tots emmudeixen amb la confessió d'Antonio Montero sobre Jessica Bueno

El silenci es va apoderar del plató perquè la informació va deixar a tots sense paraules. Montero va continuar amb la seva exposició. "Si al final no té diners per pagar la hipoteca perquè no treballa, no només necessita la manutenció, sinó que necessita més per poder pagar-la", va afegir Antonio Montero.

Aquesta nova revelació ha canviat el focus de la discussió. Mentre Peleteiro defensava que havia fet un gran esforç econòmic, la realitat sembla ser diferent. Jessica no només ha de lidiar amb la falta de la pensió, sinó que a més ha d'assumir el pagament de la hipoteca d'una casa que, en teoria, li va ser "regalada".

Les xarxes socials han esclatat amb opinions dividides. Alguns defensen a Peleteiro, assegurant que fa el que pot, mentre altres, en canvi, donen suport a Jessica Bueno i critiquen l'exfutbolista per no complir amb els seus compromisos. La polèmica està lluny d'acabar, caldrà esperar com evoluciona la polèmica de Jessica Bueno.