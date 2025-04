L'entorn de Paloma Cuevas s'arma de valor i explica què ha succeït amb Luis Miguel

La història d'amor entre Luis Miguel i Paloma Cuevas va començar fa gairebé vint anys. No obstant això, no va ser fins a la separació de Paloma Cuevas quan tots dos es van atrevir a fer un pas més en la seva amistat i començar una relació sentimental.

Fins ara, s'ha dit que el cantant i Paloma Cuevas es van conèixer quan només eren uns nens. Van mantenir el contacte al llarg dels anys i la seva amistat sempre va ser propera. No obstant això, recents declaracions han generat controvèrsia.

El compositor Manuel Alejandro, conegut pel seu treball amb Luis Miguel, ha revelat en les seves memòries que la guspira entre l'intèrpret i la seva actual parella va sorgir molt de temps abans. Les seves paraules han aixecat una gran crispació en l'entorn de la parella a causa que el compositor va revelar que Luis Miguel va fer la cançó Si te atreves per a Paloma Cuevas.

L'entorn de Paloma Cuevas i Luis Miguel tanca els rumors

Des del seu cercle més proper, asseguren que això no és cert. Així ho va confirmar la periodista Beatriz Cortázar dimarts passat al programa Y ahora Sonsoles.

La comunicadora ha contactat amb fonts properes als protagonistes i ha aclarit la situació: “Això no és com s'està explicant. No hi havia res més que un afecte i una amistat”.

A més, Cortázar va explicar que la relació entre Luis Miguel i Enrique Ponce sempre va ser de gran amistat. Però també va recordar que, abans d'ells, els seus respectius pares ja mantenien una estreta relació des de feia molts anys. Una dada que desmenteix qualsevol classe de vincle romàntic previ entre l'artista i la dissenyadora.

La polèmica ha generat cert malestar en l'entorn de la parella. Tant és així que, segons ha explicat la periodista, han contactat amb Manuel Alejandro per demanar-li que no continuï amb aquestes especulacions. S'espera que el compositor aclareixi en la seva pròxima entrevista que el que es va dir en les seves memòries va ser més un desig personal que una realitat.

Paloma Cuevas i Luis Miguel guarden silenci

Un altre punt que ha estat desmentit és la suposada dedicatòria d'una cançó de Luis Miguel a Paloma Cuevas. Segons l'entorn del cantant, això no és cert. Asseguren que la lletra no hauria estat escrita per a ella i que qualsevol interpretació en aquesta línia és errònia.

Per ara, ni Luis Miguel ni Paloma Cuevas s'han pronunciat al respecte. No obstant això, el seu entorn ha estat clar.

La relació entre ells va sorgir en el moment en què havia de sorgir i no abans. Amb aquests aclariments, esperen que es posi fi als rumors que han provocat tant de rebombori en els últims dies.