Sonada ovació a Antonio Montero pel que ha dit sobre els diners de Pepe Navarro

Dijous passat, el programa TardeAR va abordar un tema que ha generat un gran enrenou: l'herència de Pepe Navarro. La controvèrsia va sorgir quan es va debatre sobre la decisió del presentador de no deixar res a Alejandro Reyes, el seu suposat fill, després de la seva mort. A més, Antonio Montero ha donat una dada clau sobre els diners pels quals volia vendre la seva finca a Eivissa.

Verónica Dulanto, presentadora de l'espai, va exposar la situació amb una declaració contundent. "Aquesta és la gran casa de Pepe Navarro a Eivissa i és la joia de la corona. Quan mori pot haver-hi problemes perquè Alejandro Reyes podria reclamar part d'ella", va afirmar, obrint el debat sobre el futur d'aquesta propietat de luxe.

Antonio Montero, col·laborador del programa de televisió, va intervenir amb un comentari que no va deixar indiferent a ningú: "A veure, estaria bé si Pepe Navarro vol vendre la seva casa ara mateix. Tant se val si té un fill, que cinc, que set, Pepe Navarro ven la seva casa ara mateix si vol i si vol amb els diners se'n va on vulgui. I el dia de l'herència, ja veurem", va expressar amb determinació.

Antonio Montero parla sobre l'herència de Pepe Navarro en ple directe

El seu comentari va generar una sonada ovació del públic. Molts espectadors consideren que la polèmica sobre l'herència de Pepe Navarro és prematura, ja que el presentador encara és viu i podria disposar dels seus béns com millor li sembli.

Montero també va revelar una dada desconeguda fins al moment. Va explicar que, fa un temps, Navarro va posar en venda la seva casa d'Eivissa per 10 milions d'euros. No obstant això, no va aconseguir vendre-la.

Davant d'aquesta situació, ha optat per treure'n rendiment mitjançant un portal de lloguer de la zona, cosa que li ha permès generar ingressos mentre continua sent propietari de la mansió.

Antonio Montero fa un gir radical al tema del patrimoni de Pepe Navarro

Les paraules de Montero han fet un gir inesperat a la polèmica. Alguns creuen que Navarro podria prendre decisions estratègiques amb el seu patrimoni per evitar possibles disputes futures. Altres opinen que el debat sobre l'herència és innecessari fins que realment es presenti el moment de la successió.

Per ara, la realitat és que Pepe Navarro continua en possessió de la seva emblemàtica casa a Eivissa i l'aprofita com una font d'ingressos. El que passi en el futur, continua sent una incògnita.

Però el que queda clar és que el debat sobre la seva herència ja està obert i promet continuar donant de què parlar en els pròxims mesos en els mitjans de comunicació.