'Vergonyós i lamentable': Patricia Pardo diu prou a 'Vamos a Ver' en ple directe

Patricia Pardo ha expressat la seva indignació al programa Vamos a Ver. La periodista ha abordat la recent absolució de Dani Alves. Considera la decisió del TSJC com a "vergonyosa i lamentable".

La comunicadora no havia tingut oportunitat de pronunciar-se abans. El passat divendres es va conèixer la sentència que deixava sense efecte la condemna prèvia. Aquest dilluns, 31 de març, va aprofitar el directe per manifestar la seva opinió.

Juntament amb Joaquín Prat, Patricia Pardo ha parlat amb contundència. Assegura que no la sorprèn l'absolució de Dani Alves. Creu que el veritablement cridaner va ser la reducció de la condemna inicial.

"Al principi es demanaven nou anys de presó", va recordar. Finalment, l'Audiència Provincial el va condemnar a quatre anys i mig. Ara, el Tribunal Superior ha anul·lat la condemna.

Pardo considera que la clau està en les proves. Destaca que les contradiccions de la denunciant han estat determinants. Insisteix que el tribunal ha basat la seva decisió en la falta de coherència del relat.

"El tribunal diu que algunes afirmacions no concorden amb les proves", va explicar Patricia Pardo. Va mencionar l'existència de gravacions de seguretat. No obstant això, aquestes només van captar imatges abans i després dels fets.

L'opinió de Patricia Pardo

Segons Patricia, el tribunal ha qüestionat la versió de la denunciant. Creu que la falta de proves visuals del moment exacte va ser clau. Assegura que això ha estat determinant en la decisió final del TSJC.

També ha criticat la interpretació de la sentència en l'opinió pública. Considera que s'ha polititzat el cas. Creu que s'està enviant un missatge erroni a les víctimes.

"No és cert que el tribunal no cregui a les víctimes", va afirmar. Argumenta que a Espanya es dona credibilitat als testimonis de les denunciants. Però si hi ha incoherències en el relat, es generen dubtes legítims.

Patricia Pardo va mostrar especial malestar amb certs comentaris polítics. Va fer referència a les declaracions de María Jesús Montero. La vicepresidenta del Govern va qualificar l'absolució de "vergonya".

Per a la periodista, aquestes paraules són irresponsables. Considera que la vicepresidenta no ha llegit la sentència. Lamenta que s'utilitzi aquest cas amb fins ideològics.

"La ideologia de gènere ho contamina tot", va denunciar Patricia Pardo. Creu que alguns polítics volen treure rèdit de la situació. Defensa la independència del poder judicial.

Pardo insisteix que a Espanya es protegeix a les víctimes. Però adverteix que les contradiccions poden perjudicar un cas. Considera que és un problema seriós si els testimonis no són coherents.

"No sé si va ser mal assessorada o si va voler emfatitzar el seu rol de víctima", va reflexionar. Assegura que aquestes qüestions han pesat en la decisió judicial. Va concloure que això és el que ha portat a l'absolució d'Alves.

La periodista va reiterar la seva postura amb fermesa. Creu que la justícia ha actuat amb independència. Però lamenta que el cas s'hagi convertit en un debat polític.

El veredicte del TSJC continua generant reaccions. Mentre alguns celebren la decisió, altres la critiquen. El debat en la societat segueix obert.

Patricia Pardo ha deixat clara la seva opinió. Considera que el tribunal ha fet la seva feina. I rebutja que es desacrediti el sistema judicial per raons ideològiques.