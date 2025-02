Antonio David Flores fa un gir de 180° amb el que confessa sobre Anabel Pantoja

Antonio David Flores es feia ressò fa uns dies al seu canal de YouTube dels rumors que apunten a problemes en la parella formada per Anabel Pantoja i David Rodríguez. El malagueny es fixava en el vídeo amb el qual la neboda d'Isabel Pantoja es defensa d'aquells que asseguren que ha trencat amb el pare de la seva filla.

Els seguidors d'Antonio David eren testimonis de la gravació que Anabel va penjar al seu mur d'Instagram. Un testimoni gràfic que mostrava la parella d'esquena davant del mar amb el seu nadó en actitud afectuosa.

Exclusiva: ANABEL DESMIENTE

Flores, a continuació, reproduïa una gravació en la qual una de les seves fidels es referia al morbo amb què alguns estan tractant tot el relacionat amb Anabel i la seva família. Un àudio en què denunciava la insuportable pressió a la qual s'està sotmetent la parella.

Antonio David Flores deixa clar si entre Anabel i David Rodríguez hi ha crisi

Passats uns dies des de la publicació a la qual Antonio David es referia al seu canal, Anabel insistia de nou que tot està bé amb la seva parella. Era precisament el Dia dels Enamorats la data escollida per la influencer per tranquil·litzar aquells que dubten de l'estabilitat de la seva relació sentimental.

Deixant clar que no existeix cap crisi, rebia un ram de roses blanques del pare de la seva filla. Una ocasió en què l'andalusa i el fisioterapeuta començaven el dia amb un esmorzar especial: unes torrades d'alvocat i ous ferrats.

"Tot súper en ordre", escrivia Anabel Pantoja novament, confirmant que no hi ha problemes en la seva relació amb David Rodríguez. La cosina de Kiko Rivera insisteix que està molt unida al seu xicot i bolcada en la cura de la seva filla Alma.

Fa uns dies les alarmes saltaven després que David volés rumb a Còrdova. Alguns es qüestionaven si la veritable raó d'aquest viatge era una crisi en la parella. Cal recordar que la parella viu una situació molt delicada després de l'ingrés de la seva filla i la posterior investigació judicial que es manté oberta.

No obstant això, el cordovès es va desplaçar fins a la seva localitat natal per posar en ordre alguns assumptes, com visitar la clínica cordovesa en la qual treballa i reunir-se amb els seus advocats. Només tres dies després, David Rodríguez tornava a l'illa canària en la qual la seva parella i la seva filla resideixen.

Va ser el dissabte passat quan la neboda d'Isabel Pantoja confirmava que no hi ha crisi en la seva relació. Anabel compartia un story que deixava a la vista el pla familiar del qual ella i el seu xicot estaven gaudint.

Anabel Pantoja i la seva parella donen pistes de com està la seva relació

Anabel i David van gaudir d'un partit de bàsquet des del sofà de casa seva. Els dos molt atents a l'evolució de l'encontre esportiu, però també a cada moviment del seu nadó a través d'una càmera.

La veritat és que als mitjans s'han difós algunes imatges de la parella en les quals sembla haver-hi cert distanciament entre ells. Una circumstància que contrasta amb el que una reportera de Telecinco ha viscut després de seguir els passos d'Anabel i David en els últims dies.

"Soc testimoni d'aquesta unió que volen transmetre a les xarxes socials", assegurava aquesta persona de l'equip de Vamos a ver desplaçat a Canàries. Un vincle que ella també havia percebut després de veure Anabel i David gaudint a la piscina, prenent el sol i donant-se "afecte". Queda clar que Antonio David no s'equivocava en qüestionar aquells que s'entesten a parlar de crisi en aquesta parella.