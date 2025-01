Gran problema per a Rocío Carrasco després del que ha passat amb David Flores Carrasco

La Justícia ha tornat a donar un cop a Rocío Carrasco. El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs presentat per Rocío Carrasco sobre l'impagament de la pensió alimentària al seu fill, David Flores Carrasco. Aquesta sentència ha confirmat de manera definitiva la sentència prèvia i ha tancat qualsevol possibilitat de recórrer, així ho ha informat la revista SEMANA.

Fa un any i mig, l'Audiència Provincial de Madrid havia ratificat la condemna contra Rocío Carrasco. El motiu: no haver abonat els 200 euros mensuals de la pensió alimentària corresponents als anys 2018, 2019, 2020 i 2021.

Aquesta situació va derivar en una indemnització de 13.200 euros més interessos a favor del seu fill, a més d'una multa de 900 euros. Encara que Rocío Carrasco va recórrer llavors, ara el Tribunal Suprem ha posat punt final al cas.

L'origen del problema de Rocío Carrasco

L'origen del problema es remunta a una demanda interposada per Antonio David Flores, pare de David Flores Carrasco, qui va denunciar Rocío Carrasco per l'impagament de la pensió. El 31 de juliol de 2023, el Jutjat Penal de Madrid va dictaminar a favor del denunciant.

En aquell moment, Rocío Carrasco va ser declarada "autora responsable d'un delicte d'impagament de pensions". La defensa de Carrasco va argumentar que no va poder complir amb la seva obligació a causa de l'embargament dels seus béns per part de l'Agència Tributària. Malgrat aquesta justificació, el tribunal va considerar que això no l'eximia de la seva responsabilitat.

Carrasco va intentar aportar proves que, segons ella, demostraven la seva innocència, però aquestes van ser rebutjades pel tribunal. En conseqüència, va recórrer al·legant vulneració del seu dret a una tutela judicial efectiva i al seu dret de defensa. No obstant això, l'Audiència Provincial va rebutjar aquest recurs, i ara el Tribunal Suprem ha ratificat la decisió.

David Flores Carrasco pren una decisió pel bé de Rocío Carrasco

Aquest tipus de delictes poden comportar penes de presó. No obstant això, en aquest cas, David Flores va renunciar expressament que la seva mare fos empresonada, segons va informar Europa Press. Tot i això, la sentència obliga Rocío Carrasco a abonar les quantitats degudes i els interessos corresponents.

El més preocupant és que el conflicte sembla no haver acabat. Rocío Carrasco hauria continuat sense pagar la pensió alimentària des de l'any 2022 fins a l'actualitat.

Això hauria portat Antonio David Flores a interposar una nova demanda en nom del seu fill. Encara que David Flores Carrasco manté la seva postura de no voler que la seva mare compleixi una pena de presó, sí que exigeix que es compleixi amb el pagament estipulat per la Justícia.

La fermesa de la sentència complica encara més la situació de Rocío Carrasco. Sense possibilitat de recórrer, haurà d'enfrontar les conseqüències econòmiques del cas, a més d'una possible ampliació de la seva responsabilitat en els impagaments posteriors a 2021. Aquest episodi agreuja una relació ja deteriorada amb el seu fill, qui, malgrat tot, continua mostrant un gest de clemència perquè no va exigir penes privatives de llibertat.

La decisió del Tribunal Suprem representa un nou capítol en la polèmica vida pública de Rocío Carrasco, marcada per enfrontaments legals i familiars que semblen no tenir fi. Ara, el seu principal repte serà complir amb les obligacions imposades i evitar que la situació escali encara més.