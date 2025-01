Ana Obregón deixa en xoc Sonsoles Ónega després de la seva confessió: 'El meu advocat m'ha…'

Ana Obregón ha acudit al programa Y ahora Sonsoles, on ha decidit aclarir les acusacions que han posat en dubte la seva imatge professional. Durant la seva intervenció, l'actriu i presentadora ha parlat amb contundència sobre la polèmica que l'assenyala com una "mala companya" en els rodatges televisius. I és que Ana Obregón ha deixat en xoc a Sonsoles Ónega després de confirmar que: "El meu advocat m'ha donat permís per ensenyar les meves proves".

"He tingut unes ganes enormes de parlar d'aquest tema", ha començat dient Obregón, visiblement emocionada. En els últims dies, s'ha especulat sobre un suposat comentari que hauria fet a Nia Correia, en el qual, segons algunes fonts, Ana hauria assenyalat que Nia tenia "llardes".

No obstant això, Ana ha desmentit taxativament aquestes afirmacions: "Dir-li a algú que té llardes... mai! No em fico amb el físic de ningú. Odio els tafaners que es fiquen amb el físic de la gent. És una cosa que no va amb mi i no ho tolero".

Ana Obregón trenca el seu silenci davant de Sonsoles Ónega

Ana ha explicat que la controvèrsia es va desfermar després que el periodista Roberto Herrera fes unes declaracions en un podcast. Roberto va assegurar que l'actriu no havia estat professional durant un rodatge en què ambdós van coincidir fa més d'un any.

"Tot això va començar per culpa de Roberto Herrera", ha relatat Obregón. "Va dir coses que no són veritat. Però jo sempre dic que la mentida guanya partides, però la veritat guanya el joc", ha confessat Ana.

"Fa uns dies vaig estar revisant els meus missatges de WhatsApp i vaig descobrir una cosa important. El meu advocat m'ha permès llegir-lo públicament, perquè crec que això deixa clar qui diu la veritat", ha afegit.

En aquell moment, l'actriu ha tret a la llum un missatge que, segons ella, el mateix Roberto Herrera li va enviar un any després del rodatge en qüestió.

"En aquell missatge, Roberto em va escriure: 'Quina entrevista més bonica i emocionant. Se't vol molt'. I ho va enviar després de la gravació on suposadament vaig ser tan mala companya".

Ana Obregón deixa en xoc a Sonsoles Ónega després de la seva confessió

Les paraules d'Ana Obregón han causat un veritable impacte al plató. Sonsoles Ónega, moderadora del programa, ha quedat estupefacta davant la revelació.

Per la seva banda, un dels col·laboradors del programa ha estat encara més contundent: "Això demostra que Roberto Herrera és un hipòcrita. Si algú envia un missatge així, clarament no pensa el que després ha dit al podcast".

Ana, lluny d'entrar en una guerra de paraules, ha mantingut la seva postura ferma: "Això demostra que jo dic la veritat. Sempre he estat una persona professional i respectuosa. Que algú intenti fer-me mal amb mentides és una cosa que no permetré".

La intervenció d'Ana Obregón a Y ahora Sonsoles ha servit per defensar-se de les acusacions. Un capítol més en la vida d'Ana Obregón que, al llarg dels anys, ha demostrat tenir la força necessària per enfrontar-se a qualsevol adversitat de la vida.