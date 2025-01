Rocío Carrasco assenyala per fi a la seva amiga Anabel Dueñas: 'És la tercera vegada'

Rocío Carrasco segueix recorrent Espanya amb Rocío Jurado: El musical. Una producció en la qual la cantant Anabel Dueñas interpreta cançons de l'artista de Chipiona. L'ex d'Antonio David Flores aprofitava la seva intervenció en el programa Despierta Andalucía per compartir com se sent: "És la tercera vegada que venim a Sevilla i estem com bojos".

Rocío Carrasco feia acte de presència en l'esmentat espai de Canal Sur per parlar de l'espectacle que homenatja la seva mare. La madrilenya es mostrava molt emocionada amb el fet de visitar la capital andalusa de nou. En concret, va ser a l'auditori del Cartujar Center on el passat diumenge 12 de gener va tenir lloc la cita a la qual van acudir molts dels seguidors de Rocío Jurado.

Una producció renovada que, tot i així, manté "el mateix fil argumental", explicava Carrasco. Sobre l'escenari, a més, el públic pot contemplar el vestuari original que en el seu dia va lluir la gran artista chipionera.

Rocío Carrasco es refereix a l'actuació d'Anabel Dueñas a la capital andalusa

"Som un equip molt gran, molts professionals", aclaria la dona de Fidel Albiac. Rocío, a més, assegurava que estan omplint allà on es representa l'esmentat espectacle.

"He d'agrair molt l'acollida que té el musical a totes les ciutats", explicava Rocío sobre la calor amb què el públic els rep. I afegia: "Això és el que la manté viva, el record de tothom, perquè sembla que no ha marxat".

Sobre Anabel Dueñas, la protagonista del musical, Carrasco assegura que "té enginy, té enginy, té una veu meravellosa". Unes paraules després de les quals va aclarir que Anabel, que a més és la seva íntima amiga, no intenta imitar, "no fa de Rocío Jurado en cap moment".

Dueñas interpreta a Carmela, una dona que admira l'artista desapareguda el 2006, que vol ser lliure, sensual i compromesa tal com ho va ser Rocío Jurado. No obstant això, al llarg de la funció descobreix que en realitat la cantant existeix en ella.

Un espectacle de més de dues hores en què hi ha un diàleg constant amb el públic. Una obra musical amb la qual Anabel Dueñas compleix el seu somni d'interpretar i retre homenatge a la chipionera.

Rocío Carrasco reconeix que el musical sobre la seva mare és per a ella terapèutic

Rocío, d'altra banda, va reconèixer que avui dia continua imaginant la seva mare cantant. "Deia que mentre tingués un fil de veu, ella estaria als escenaris", va afirmar Carrasco sense poder contenir l'emoció.

A més, va compartir que el musical ha suposat per a ella una experiència terapèutica, una cosa que no va pensar que pogués succeir en un principi. "M'ajuda a suportar o a familiaritzar-me amb l'absència, i a viure-la des d'una altra manera, des del costat bonic i bo", aclaria. La pròxima parada del musical és aquest dissabte al Palau de Congressos de Torremolinos, Màlaga, una nova cita que segur molts dels seus fidels no es perdran.