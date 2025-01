El nou problema legal de Marta Riesco, ex d'Antonio David Flores: 'T'han posat…'

Marta Riesco, ex d'Antonio David Flores, s'ha enfrontat a un nou problema per obtenir declaracions de José Manuel Díaz-Patón, parella d'Ágatha Ruiz de la Prada. El que va començar com un intent per buscar informació s'ha convertit en una inesperada demanda legal que ha deixat a tothom sorprès. Marta Riesco ha estat advertida per José Manuel Díaz-Patón sobre que: "T'han posat una denúncia".

La situació va començar fa uns dies, quan Marta Riesco va decidir acudir en directe al despatx de Díaz-Patón, buscant generar contingut per al seu programa. Sense major dificultat, va trucar al timbre i va aconseguir entrar al lloc sense generar cap conflicte.

La intenció principal de Marta Riesco era obtenir informació sobre el drama que envolta Ágatha Ruiz de la Prada. Marta Riesco també va voler afegir un toc d'humor a la situació regalant-li un disc de Rosario Flores. No obstant això, l'advocat no va acceptar el regal, deixant a Marta amb les mans buides i una situació inconclusa.

Marta Riesco, ex d'Antonio David Flores, s'enfronta a un nou problema

Lluny de rendir-se, menys de 24 hores després, Marta Riesco ha intentat un altre acostament. Aquesta vegada, ha esperat Díaz-Patón a la sortida d'un restaurant on ell es trobava amb una persona del seu cercle personal. El seu objectiu era aconseguir alguna declaració més contundent, però s'ha trobat amb una reacció inesperada i molt seriosa.

Quan Marta Riesco ha insistit, ell simplement ha respost: "Em trobo perfectament", per després entrar ràpidament en un portal proper. Marta Riesco no s'ha rendit: "Li puc donar un regal que ahir no em va deixar donar-li? Sóc la d'ahir, la de la caputxa". Ha estat llavors quan Díaz-Patón finalment ha trencat el seu silenci amb una frase que ha deixat a tothom atònit: "Sí, jo crec que has entrat al meu despatx sense permís".

Marta Riesco, ex d'Antonio David Flores, coneix que serà denunciada

De seguida, Riesco ha intentat defensar-se: "Sí, però no vaig gravar i em van obrir les seves companyes". Però la resposta de l'advocat no ha deixat lloc a dubtes: "Una t'ha posat una denúncia". Aquest comentari ha impactat profundament a Marta, qui, encara que desconcertada, ha intentat continuar la conversa.

"Qui? Però si m'han escrit i tot, supermaques", ha replicat Marta Riesco, buscant aclariments. No obstant això, la seva insistència no ha aconseguit suavitzar la postura de Díaz-Patón, qui s'ha negat novament a acceptar el seu regal.

Amb aquesta sèrie d'esdeveniments, s'ha destapat en directe el nou problema legal de Marta Riesco, qui ara enfronta la possibilitat d'una denúncia. El que ha començat com una recerca d'informació per al programa s'ha convertit en una situació delicada que podria portar-li conseqüències majors. A l'espera de la intervenció d'Ágatha Ruiz de la Prada aquesta nit, tots els ulls estan posats en com evolucionarà aquest nou escàndol sobre Marta Riesco.