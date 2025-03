Antonela Roccuzzo dona l'última hora de Ciro, el fill de 7 anys que té amb Messi

Antonela Roccuzzo, dona de Messi, ha desvelat una última hora del seu fill petit: ha complert set anys. Els seus pares no han escatimat en despeses i li han regalat al benjamí de la família una festa per tot el que val. Ha estat Antonela qui, a través del seu perfil, ha compartit cada detall de la celebració.

“Avui ha complert anys el bebè de la família, t'estimem tant Ciro, que siguis així de feliç tota la vida”, ha escrit la model. La festa va estar plena de referències a la famosa pel·lícula infantil El Rei Lleó, una de les preferides del nen. A la imatge que encapçala la publicació, es veu el petit al costat de la seva mare i a Messi, qui posa somrient al costat de la seva família.

Antonela Roccuzzo, dona de Messi, i la seva última hora sobre el seu fill petit

Antonela Roccuzzo i Messi han format una preciosa família gràcies als seus tres fills: Thiago, Mateo i Ciro. Després de posar punt final a la seva etapa al Barcelona, el matrimoni argentí va decidir mudar-se a Miami. En el seu nou equip, l'astre del futbol exerceix un paper fonamental a l'Inter de Miami.

Des d'allà, Antonela ha fet arribar una última hora sobre el benjamí de la família: ha complert set anys. El petit va celebrar el seu setè any amb una festa temàtica de El Rei Lleó, que els seus pares van encarregar per a l'ocasió. Concretament, la celebració es va centrar en Mufasa, el personatge que encapçala la gran saga de la pel·lícula animada.

“Avui ha complert anys el bebè de la família, t'estimem tant Ciro, que siguis així de feliç tota la vida”, va escriure la dona de Messi. Els pares es van unir a ell en aquesta celebració, posant junts en una instantània familiar. En ella es pot veure el petit de la família entre Antonela i Messi mentre tots tres posen somrients davant la càmera.

A la instantània s'aprecia com el menor porta una escaiola al braç com a producte d'una lesió recent. Malgrat això, res li va impedir gaudir de la gran festa que els seus pares van organitzar per a ell.

Aquest aniversari se suma a una sèrie de celebracions familiars que els Messi-Roccuzzo han compartit amb el món. A través de les seves xarxes, Antonela comparteix regularment moments íntims i alegres amb la seva família. No en va, a finals de febrer va ser l'aniversari de la model amb una festa temàtica de Harry Potter.

Antonela Roccuzzo i Messi presumeixen de la seva bonica família

La celebració de l'aniversari de Ciro no només va ser un esdeveniment familiar, sinó també una mostra de l'estil de vida dels Messi-Roccuzzo. Malgrat la seva fama i èxit, la família es manté unida i prioritza els moments junts. Aquest enfocament en la família és un valor fonamental que Lionel i Antonela han transmès als seus fills.

Cada detall, des de la decoració al pastís, simbolitza el gran afecte i amor que el matrimoni transmet als seus fills. El perfil de la dona de Messi està ple d'imatges de la gran família que ha creat al costat del futbolista. Moments en família en els quals destaca el suport que tant ella com els seus fills li transmeten a Lionel en els seus èxits esportius.

Encara que la seva trajectòria esportiva els ha portat a mudar-se en nombroses ocasions, la família roman unida. Per a Messi resulta primordial poder comptar amb el suport dels seus en els moments més significatius per a ell.

Sempre procura que Antonela i els seus fills l'acompanyin en esdeveniments d'especial rellevància, com per exemple en la Gala del Baló d'Or. “És tot per a mi”, va arribar a dir Messi sobre el que significa la seva dona en la seva vida i la família que han format junts.