Gir de 180º després de la confessió d'Antonela Roccuzzo sobre el seu matrimoni amb Messi

En els últims dies, un rumor ha pres força a les xarxes socials. Es deia que Antonela Roccuzzo estava embarassada del seu quart fill. La incertesa va créixer entre els seguidors de la parella i la nova confessió d'Antonela ha fet un gir de 180 graus.

Cap dels dos havia confirmat ni desmentit la notícia. No obstant això, l'especulació no deixava d'augmentar. Les publicacions d'Antonela a Instagram van alimentar les sospites, però ara hi ha una nova informació.

L'absència d'imatges on es veiés el seu abdomen va avivar els comentaris. Molts van creure que estava ocultant el seu embaràs. Però la veritat era una altra: Antonela i Messi no estan esperant un nou nadó.

El periodista Àngel de Brito ha decidit investigar. S'ha posat en contacte directament amb Antonela Roccuzzo. La resposta de la model ha esvaït tots els dubtes i ja es coneix la veritat.

“Vaig parlar amb Antonela i em va dir que és fals el rumor de l'embaràs”, escriu a les seves xarxes. A més, ha aclarit que des de fa tres anys circulen versions similars. Amb això, s'ha posat fi a les especulacions.

Antonela confessa que tot ha estat un error i que no ampliarà la família. Per la seva banda, Messi ha optat per guardar silenci.

Antonela Roccuzzo confessa que no està embarassada

Tot va començar per algunes imatges en què Antonela es tapava per no mostrar la seva panxa. Alguns seguidors van creure veure una estratègia per ocultar el seu ventre. Però no hi havia res a amagar.

Els rumors van prendre una altra direcció quan una panelista va sumar informació. Naiara Vecchio va assegurar que el matrimoni no estava en crisi. A més, va revelar una dada interessant.

Segons fonts properes, Lionel i Antonela volen tenir una nena. Encara que ara no esperen un nadó, la idea és present. Això va despertar noves converses entre els fans.

En una entrevista el 2023, Messi ja havia parlat sobre això. Li va confessar a Migue Granados el seu desig de tenir una altra filla. “M'agradaria que arribi la nena”, va dir en aquell moment.

El matrimoni té tres fills. Thiago, Mateo i Ciro són el centre de la seva vida. Però no descarten la possibilitat d'augmentar la família.

Amb aquesta confessió, es tanca un rumor i s'obre una possibilitat. Antonela no està embarassada, però el desig d'un altre fill és latent. Els seguidors de la parella seguiran atents a qualsevol novetat.

Per ara, Messi i Antonela gaudeixen la seva vida a Miami. Continuïn amb les seves rutines familiars sense canvis immediats. No obstant això, el somni d'una nena segueix a l'horitzó.