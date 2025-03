Gerro d'aigua freda a 'Com si fos ahir': Sara Espígul no aixeca el cap

La sèrie Com si fos ahir segueix enganxant els espectadors amb les seves intenses trames i girs inesperats. Des de la seva estrena, la ficció de TV3 ha aconseguit consolidar-se com una de les més seguides pel públic català.

Tot això gràcies a la seva manera d'abordar històries properes i realistes que connecten amb l'audiència. En el pròxim episodi, els personatges s'enfrontaran a moments de gran tensió, especialment la Cèlia, interpretada per Sara Espígul.

Sara Espígul no aixeca el cap a Com si fos ahir

El personatge de la Cèlia, a qui dona vida Sara Espígul, serà una de les protagonistes d'aquest nou capítol. Després de patir un atac d'ansietat, el seu entorn es mostra preocupat pel seu estat de salut.

L'Adrià no pot ocultar la seva angoixa, però finalment el Quique aconsegueix tranquil·litzar-lo en confirmar que no s'ha tractat d'un infart. Malgrat l'alleujament, la Cèlia continua sentint-se vulnerable i fràgil, deixant entreveure que el seu estat emocional no està en el seu millor moment.

L'actuació de Sara Espígul promet transmetre tota la intensitat i el dramatisme d'aquesta complicada situació. Un fet que sens dubte captarà l'atenció de l'audiència de la televisió pública de Catalunya.

Amenaces inesperades per a la Lídia i la Gina

D'altra banda, el Valeri continua indagant sobre el Ricard i ha descobert nova informació que podria canviar el rumb de la història. No obstant això, ni la Lídia ni la Gina volen saber res al respecte. Però la tensió creix quan ambdues comencen a rebre missatges intimidatoris.

Qui hi ha darrere d'aquestes amenaces? Estan en perill? Les pròximes entregues podrien revelar l'origen d'aquesta inquietant situació. Mentrestant, el Toni Petit decideix explicar tota la veritat al Karim sobre el cas del Jess.

En conèixer la història, el Karim aconsegueix convèncer la Naiara perquè ajudi el jove i el porti a comissaria a declarar. Aquest gir en la trama podria portar conseqüències inesperades i obrir noves línies argumentals dins de la sèrie.

Amb aquests conflictes oberts, el pròxim episodi de Com si fos ahir promet mantenir l'emoció i la tensió en el seu punt àlgid. L'actuació de Sara Espígul serà clau per transmetre la intensitat dels esdeveniments i continuar consolidant la sèrie com un referent de TV3.