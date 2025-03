Kate Middleton i el seu sogre, el rei Carles III: Els pitjors rumors serien certs

Les estrictes normes de la monarquia britànica poden donar lloc a malentesos, però també poden ocultar missatges subtils. En els últims mesos, alguns gestos entre Carles III d'Anglaterra i Kate Middleton han cridat l'atenció dels experts en reialesa. Existeix una veritable tensió entre ells o es tracta simplement del protocol reial?

L'últim episodi que ha desfermat especulacions va ocórrer en el servei anual del Dia de la Commonwealth. Durant l'acte, Carles III va saludar el seu fill, el príncep Guillem, amb una càlida abraçada. No obstant això, amb Kate el gest va ser molt més fred: un simple somriure.

Petits detalls amb un enorme significat

Aquest comportament ha portat a preguntar-se si el distanciament entre Carles III i Kate Middleton és casual o si hi ha alguna cosa més darrere. Encara que la Família Reial no sol expressar afecte en públic, la diferència en el tracte va ser evident. No és la primera vegada que succeeix una cosa similar.

El 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la Casa Reial britànica va compartir a xarxes socials un homenatge a les dones més influents de la família. En la publicació es van incloure retrats de la reina Camila, Isabel II, la reina Victòria, la princesa Anna i la duquessa Sofia d'Edimburg. Malgrat això, Kate Middleton va ser obviada i la seva absència no va passar desapercebuda.

Els seguidors de la reialesa no van trigar a reaccionar: “Les princeses de Gal·les han desaparegut, les dues”, va comentar un usuari, fent referència a Kate i a Diana de Gal·les. Un altre va escriure: "Sense Kate, no m'agrada!" Les preguntes van sorgir de seguida. Va ser una simple omissió o un missatge intencionat?

El veritable vincle entre Carles III i Kate Middleton

Malgrat aquestes situacions, la relació entre Kate i Carles III ha estat sempre respectuosa. Des de la seva arribada a la família, la princesa de Gal·les ha demostrat ser una figura discreta i exemplar. Quan es va fer públic el seu diagnòstic de càncer, el rei va expressar el seu suport, anomenant-la la seva "estimada" nora i destacant la seva valentia.

No obstant això, alguns experts en la reialesa suggereixen que aquesta mateixa fortalesa podria haver generat certa tensió entre ells. En els últims mesos, Kate Middleton i el príncep Guillem han vist reforçada la seva imatge pública. La seva popularitat ha crescut i, segons algunes enquestes, supera la de Carles III i Camila.

Les especulacions continuen augmentant, però la Casa Reial manté la seva postura habitual: silenci absolut davant els rumors. El cert és que, encara que no hi hagi declaracions oficials, els gestos i les absències continuen alimentant els dubtes sobre la relació entre el rei, Carles III i la seva nora, Kate Middleton.