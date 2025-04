Anabel Pantoja, molt trista i penedida, confessa què ha passat amb Susana Bicho

Anabel Pantoja ha utilitzat el seu perfil de xarxes socials per deixar a la vista com està la seva amistat amb Susana Bicho. La neboda d'Isabel Pantoja reaccionava a una de les publicacions de la creadora de contingut que es troba celebrant el seu comiat de soltera. "M'hauria encantat estar-hi; el meu cor és allà, t'estimo", escrivia Anabel al mur de comentaris d'un vídeo que pujava la seva amiga.

Unes paraules que confirmen que el seu vincle es manté ferm, però són les circumstàncies les que han impedit que Anabel estigui al costat de la coneguda influencer murciana. Susana Bicho està gaudint d'uns dies de diversió dels quals està ensenyant als seus fidels. Amb ella es troben altres noms molt populars a les xarxes com Dulceida amb la seva dona, Alba Paul, Madame de Rosa, Marta Riumbau o Nagore Robles, entre altres.

Susana Bicho contraurà matrimoni el pròxim estiu amb el seu nuvi Guillermo Valle. En concret serà el divendres 13 de juny quan la que va ser participant de Gran Hermano abandoni definitivament la seva solteria.

Anabel Pantoja mostra què sent al no poder estar en el comiat de soltera de Susana Bicho

Mentre arriba el moment esperat, la influencer ha travessat l'Atlàntic amb unes amigues, entre les quals destaca l'absència d'Anabel Pantoja.

Cal recordar que la cosina de Kiko Rivera va posar fa pocs dies rumb a Gran Canària després de passar la Setmana Santa entre Còrdova i Sevilla. La sevillana no s'ha pogut unir al grup per celebrar el comiat de Susana Bicho. Tot i així, es mostra molt atenta a tot el relacionat amb aquesta experiència davant la qual reacciona amb likes i comentaris.

En el segon dia d'aquest periple, les amigues de Susana Bicho la sorprenien al comunicar-li que anirien en un creuer. Un dels somnis de l'amiga d'Anabel, qui ara l'ha vist fet realitat.

Per la seva banda, la filla del difunt Bernardo Pantoja es mostrava feliç i dedicava unes paraules a la seva amiga: "Gaudeix-ho molt, quin planàs". Els seguidors d'Anabel, que estan sempre atents als seus comentaris, es mostraven desitjosos que Pantoja pogués compartir alguna experiència d'aquest tipus amb la futura núvia.

Anabel Pantoja ha decidit quedar-se a Espanya amb la seva parella i la seva filla

El cert és que tot apunta que Anabel no ha volgut acompanyar la seva amiga en el seu comiat de soltera per no separar-se de la seva petita Alma. No és el cas de Dulceida, Alba i Marta, que han deixat a Espanya els seus nadons en bones mans mentre elles gaudeixen d'una experiència que no podran oblidar.

Aquest viatge arriba cinc mesos després del naixement d'Alma, la filla d'Anabel, i tres mesos després de l'ingrés hospitalari de la menor. Actualment, Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, són investigats per un presumpte delicte de maltractaments a la menor.

És possible que la citada investigació, així com l'estat de salut de la seva filla, hagin tingut a veure en la decisió d'Anabel de no realitzar el citat viatge. L'andalusa, per contra, s'ha deixat veure aquests dies entre Còrdova i Sevilla, gaudint de la Setmana Santa. Només queden unes setmanes perquè Anabel, aquesta vegada sí, sigui testimoni del casament de la seva amiga que tindrà lloc el 13 de juny a Madrid.