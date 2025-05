Anabel Pantoja torna a parlar de la seva filla Alma i acaba plorant: ja no s'amaga

Anabel Pantoja ha parlat públicament sobre la seva filla Alma en diverses ocasions, expressant la seva preocupació per la seva salut i benestar. Centrada en el dia a dia de la petita, la neboda d'Isabel Pantoja penjava recentment al seu mur una publicació donant tot el protagonisme a la seva filla. La influencer compartia el primer bany del nadó a la piscina, un emocionant moment que provocava que Anabel no pogués evitar les llàgrimes.

"Al·lucinant amb el seu primer bany a la piscina. Continuo dient que és i serà una sireneta", escrivia Anabel Pantoja sobre una imatge en què ella apareixia a l'aigua al costat del flotador de la nena.

Unes paraules que recorden al moment en què la petita va complir un mes de vida. Llavors, la sevillana es referí a Alma com la seva "sireneta".

Anabel Pantoja no pot evitar l'emoció al parlar sobre què succeeix amb la seva filla

Anabel i la seva parella David Rodríguez gaudeixen de les càlides temperatures de Gran Canària. La parella té fixada la seva residència a l'esmentada illa, on viuen en un àtic amb piscina. Un lloc on poden gaudir del bon temps i refrescar-se, així com delectar-se amb les increïbles vistes que poden observar des de la seva terrassa.

Fa pocs dies, Anabel compartia amb els seus seguidors que havia passat una mala nit. No obstant això, lluny de queixar-se, Pantoja admetia que "no passa res" perquè està "acostumada a passar nits meravelloses". Va ser llavors quan explicà que feia un dia d'estiu i que es disposava a posar "la piscina a punt".

Els seus més de dos milions de seguidors estan veient amb quina emoció Anabel Pantoja està veient créixer la seva filla. L'andalusa, que aquest any viu la Fira d'Abril des de la distància, no ha volgut deixar passar l'oportunitat per viure-la a la seva manera.

La neboda d'Isabel Pantoja contagia a la seva filla la forta connexió que té amb el mar

La filla del difunt Bernardo Pantoja va pujar fa uns dies al seu perfil una instantània en què deixava a la vista les sabates de flamenca que lluïa la seva filla. Personalitzades amb el seu nom, la petita Alma lluïa un complement que reflecteix els costums que la seva mare porta a la sang.

Per davant es presenten mesos calorosos en què la "sireneta" d'Anabel podrà gaudir al mar o a la piscina de casa seva. La neboda d'Isabel Pantoja es refereix a la seva filla amb aquest bonic sobrenom que demostra la seva íntima connexió amb el mar. Un dels espais on la influencer sembla sentir-se millor i més en sintonia amb ella mateixa.

Poc després del seu naixement Anabel es va acostar amb la seva parella i la seva filla a contemplar el mar. Un moment en què la sevillana explicà que aquesta gran massa d'aigua salada serà un amic "per a tota la vida" per a la seva filla. Només queda esperar una mica més perquè la influencer decideixi compartir que ha arribat el moment que el seu nadó es banyi per primera vegada a les aigües de l'oceà.