'Fiesta' fa un esperat anunci sobre l'estat de Belén Rodríguez a l'hospital

Fiesta ha sorprès aquesta tarda donant una última hora sobre la seva col·laboradora Belén Rodríguez, que està afrontant un càncer de gola. En concret, després de sortir a la llum que estava ingressada, s'ha volgut aclarir la situació. I s'ha fet amb un esperat anunci per part dels seus fans: cal estar tranquils, perquè tot va bé.

Si roman al centre mèdic és perquè està millor sota control mèdic. I per superar unes petites dolències que li havien aparegut.

Fiesta tanca rumors sobre l'hospitalització de Belén Rodríguez

Aquest diumenge, el programa Fiesta ha sorprès la seva audiència amb una actualització sobre la salut de la seva col·laboradora, Belén Rodríguez. La periodista, coneguda per la seva participació en diversos espais televisius, va ser diagnosticada al novembre passat amb un tumor maligne a la gola. Des de llavors, ha estat afrontant un rigorós tractament de radioteràpia i quimioteràpia.

Avui, durant l'emissió, Iván Reboso, amic proper i company d'ella, ha compartit detalls sobre el seu estat actual, després de desvelar-se que està ingressada. Així, ha explicat: “M'ha autoritzat per explicar-ho, perquè no hi hagi especulacions i perquè ningú es preocupi, ni ho tregui de context. Està ingressada ara mateix”.

“Porta diverses setmanes de tractament i això li ha provocat un dolor. No podia ingerir bé els aliments i els metges li han dit que és millor que estigui allà. Sí, simplement per donar-li la dosi justa d'aliments i pal·liar-li aquest dolor perquè ella estigui forta”.

Fiesta dona un anunci esperat i positiu sobre Belén Rodríguez

Malgrat la preocupació, Iván Reboso, que ha admès que no se sap quants dies estarà hospitalitzada, ha enviat un missatge de serenitat als seguidors de Belén Rodríguez. Ho ha fet dient: “Ella vol transmetre un missatge de tranquil·litat”.

“El divendres passat es va enfrontar a la seva última quimio i vol deixar clar que tot va bé. Està deixant a tots els seus amics bocabadats per la seva força i per la seva resiliència”.

En aquest punt ha pres la paraula Emma García, per reiterar que la col·laboradora està molt forta. I és que ha explicat: “Ella continua anant al gimnàs i m'envia fotos des d'allà”.

En aquest context, la recent hospitalització de Rodríguez es presenta com una mesura preventiva per garantir el seu benestar durant el procés de recuperació. Els professionals mèdics consideren que, sota supervisió hospitalària, podran gestionar de manera més efectiva les complicacions sorgides. I, per descomptat, assegurar que la periodista rebi el suport nutricional necessari per mantenir la seva fortalesa.

La comunitat televisiva i els seguidors de Belén continuen atents a les actualitzacions sobre el seu estat de salut, enviant missatges de suport i desitjant la seva recuperació ràpida. Mentrestant, l'equip de Fiesta s'ha compromès a mantenir informada l'audiència.