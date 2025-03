Confirmat: els metges comparteixen l'última hora sobre la salut del Papa Francesc

El Papa Francesc no passa pel seu millor moment. Són molts els fidels que estan pendents del part diari que aporti una mica de llum sobre el seu estat. I és que el Pontífex ja suma més de 15 dies ingressat per uns problemes respiratoris que estan posant a tota l'Església.

Des de llavors, diàriament s'informa de com està, de com evoluciona i de com ha passat la nit. Així doncs, aquest dilluns 3 de març no ha pogut ser diferent i des del Vaticà han enviat un nou missatge als fidels. "Ha descansat bé", ha assegurat Matteo Bruni, portaveu del Vaticà.

Amb tot, després de 17 nits ingressat a l'Hospital Policlínic Gemelli de Roma, segueix sota vigilància mèdica intensa. Si bé la situació del Papa Francesc continua sent complexa, els metges de l'hospital es van mostrar moderadament optimistes el diumenge. Segons fonts vaticanes, hauria superat el perill immediat que va generar la crisi respiratòria del passat divendres.

El Papa Francesc mostra una millora

Els professionals de la salut recalquen que el Papa Francesc continua sense estar fora de perill. Amb tot, l'últim informe mèdic destaca que, la nit anterior, el Sant Pare no va presentar febre ni signes d'infecció. El que va permetre la retirada de la ventilació mecànica, que havia estat necessària en dies anteriors.

En el seu lloc, se li va administrar oxigenoteràpia a alt flux mitjançant cànules nasals. Encara que els metges informen que les condicions s'han mantingut estables, el pronòstic continua sent reservat a causa de la complexitat del seu quadre. Paral·lelament, el Vaticà ha informat que el Papa Francesc va participar en activitats de la jornada de diumenge.

En un gest de normalitat, va sortir de la seva habitació per assistir a la missa celebrada a l'hospital, acompanyat d'alguns metges i infermers. Aquesta aparició, encara que breu, va ser interpretada com un signe positiu de la seva recuperació. També va rebre la visita del Secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, i del substitut de la Secretaria d'Estat, Edgar Peña Parra.

El Papa Francesc va ser ingressat a l'hospital per un quadre respiratori agut. El Vaticà no ha revelat detalls concrets sobre la seva malaltia, però han esmentat que la seva salut ha estat compromesa per complicacions respiratòries. Els metges han destacat que la seva recuperació serà gradual i que, donada la seva edat i el nivell de desgast físic que implica una hospitalització prolongada, el procés podria tardar molt de temps.

Les pedres en el camí del Papa Francesc

El Papa Francesc, de 87 anys, ha patit diversos episodis de salut en els últims anys. Inclosa una cirurgia intestinal el 2021 i problemes al genoll que li han dificultat caminar. Tot i els desafiaments de salut, ha seguit amb la seva feina pastoral, mantenint una agenda activa, encara que amb ajustos als seus compromisos.

La seva hospitalització ha generat una gran preocupació entre els fidels i en la comunitat internacional, però el Vaticà continua confiant en la seva recuperació ràpida. El futur del Pontífex dependrà de la seva evolució, i les autoritats eclesiàstiques han demanat oracions per la seva salut. No obstant això, el temps serà el que determinarà la seva evolució i la seva reincorporació a la seva vida d'abans.