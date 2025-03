Publiquen el vídeo que destrossa Meghan Markle i el príncep Harry: 'No és...'

La mort de la reina Isabel II el setembre de 2022 va marcar un moment de gran solemnitat per a la Família Reial britànica. Dos dies després de la defunció, Meghan Markle i el príncep Harry van aparèixer públicament al costat del príncep Guillem i Kate Middleton davant del Castell de Windsor. Va ser la primera vegada que els germans es van mostrar junts des de 2021.

Una aparició pública plena de tensió i incomoditat

Milers de persones es van acostar a retre homenatge a la, fins aleshores, reina d'Anglaterra. Les càmeres van captar cada gest. La tensió entre els prínceps era evident, i tots quatre van caminar en parelles separades durant els 40 minuts que va durar el recorregut.

Durant aquell passeig, Meghan Markle va saludar la multitud amb somriures, abraçades i paraules amables. Fins i tot es va ajupir per rebre flors d'alguns nens. La majoria del públic la va rebre amb amabilitat, però no tots van reaccionar igual.

El moment revelador que s'ha tornat viral

Una dona, vestida amb una samarreta blava, va baixar la mirada i va girar el seu cos per evitar Meghan Markle. La va ignorar completament: no li va tornar el somriure ni va acceptar la salutació, en un gest de rebuig i menyspreu cap a la duquessa de Sussex. Poc després, se la va veure rient amb una amiga, comentant, satisfeta, el que havia passat.

Altres assistents també van mostrar incomoditat cap a la figura de Meghan Markle. Almenys una persona va retirar la seva mà, i una altra es va posar les ulleres de sol en acostar-se la duquessa. Malgrat això, ella va mantenir la compostura i va continuar saludant com si res no hagués passat.

Aquest moment s'ha viralitzat a les xarxes socials. Molts usuaris defensen Meghan Markle i, en canvi, altres aplaudeixen la dona pel seu gest de menyspreu. Alguns han qualificat el gest de racista, mentre altres ho neguen completament: "Absolutament res a veure amb la raça, simplement a la gent no li agrada ella".

La duquessa de Sussex, cada cop més lluny del Regne Unit

Les tensions entre els ducs de Sussex i la Família Reial ja venien de lluny. En l'entrevista amb Oprah, Meghan Markle va revelar que havia tingut pensaments suïcides mentre estava embarassada d'Archie i que no va rebre suport. En la seva sèrie de Netflix, també va mostrar sorpresa per la fredor dels Windsor, fins i tot en privat.

Harry ha explicat que el seu germà "li va cridar" durant la reunió a Sandringham, i que el seu pare va dir coses "que simplement no eren certes". Meghan Markle, a més, va ser exclosa del viatge a Balmoral el dia que va morir la reina. Tampoc va assistir a la coronació de Carles III.

Des de llavors, no ha tornat a trepitjar sòl britànic. "Harry va dir que no portaria Meghan de tornada fins que la seva seguretat estigui garantida", i al desembre va confirmar que no tenen intenció de tornar.

Una clara senyal que Meghan Markle no és benvinguda al Regne Unit

Tot això deixa una sensació clara: encara que Meghan Markle continua tenint seguidors, hi ha un sector de la població britànica que la rebutja fervorosament. El desaire públic, les mirades evitades i les reaccions a les xarxes ho confirmen. Aquell passeig a Windsor, amb milers d'ulls posats en ella, va ser el reflex del que ja s'intuïa.

Meghan Markle no és benvinguda al Regne Unit. I ella, pel que sembla, ja ho ha entès. Caldrà esperar per veure si pot existir algun acostament, en algun moment, entre els Sussex i la resta de la Família Reial.