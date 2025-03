Amador Mohedano revela el motiu del seu divorci de Rosa Benito: 'Jo plorava'

Amador Mohedano s'asseurà aquest divendres al plató de ¡De Viernes! per concedir una entrevista en exclusiva. L'exmarit de Rosa Benito ha parlat en l'avanç de l'entrevista sense embuts sobre el seu divorci, revelant detalls inèdits de la separació. Durant anys, la ruptura ha estat objecte d'especulacions, però ara Amador ha decidit explicar la seva veritat i ha explicat que "jo plorava".

En l'avanç mostrat pel programa, s'ha pogut veure a Amador Mohedano emocionat en recordar el seu matrimoni amb Rosa. "Els anys més feliços de la meva vida me'ls ha donat Rosa", ha confessat amb nostàlgia.

No obstant això, el seu testimoni ha sorprès molts. "El meu divorci jo no me l'esperava mai a la vida", ha assegurat, deixant clar que no va ser ell qui va prendre la decisió de separar-se.

Amador Mohedano revela per fi el motiu del seu divorci de Rosa Benito

Amador ha explicat que la ruptura va ser iniciativa de Rosa Benito. Segons les seves paraules, mai va imaginar que la seva relació acabaria d'aquesta manera.

"Ho vaig passar molt malament, jo plorava, plorava, plorava… em vaig quedar mort", ha revelat, mostrant el profund dolor que va sentir en aquell moment. Les seves declaracions han deixat entreveure que el final del seu matrimoni el va afectar enormement, marcant un abans i un després en la seva vida.

A més, ha explicat un detall que ha sorprès molts. "Fa molts anys que jo no parlo amb ella", ha confessat, evidenciant que la relació entre ambdós és inexistent.

Des del seu divorci, Amador i Rosa han pres camins completament separats i no han mantingut cap contacte. Aquestes paraules han generat un gran enrenou i han despertat encara més l'interès del públic.

Amador Mohedano ha confirmat que fa molt de temps que no parla amb Rosa Benito

L'entrevista completa promet ser un dels moments televisius més impactants de la setmana. Molts esperen conèixer més detalls sobre com va viure Amador la seva separació i què més té a dir sobre la seva història amb Rosa. També queda per veure si Rosa Benito respondrà a aquestes declaracions, ja que la seva versió podria aportar més llum sobre què va succeir.

Amador Mohedano s'asseurà aquest divendres per donar totes les explicacions que fins ara no ha donat sobre la seva ruptura de Rosa Benito. Una cosa que no havia fet fins ara.

El públic està expectant. Hi haurà més revelacions? Reaccionarà Rosa Benito davant aquestes declaracions? Caldrà esperar per descobrir-ho. El que està clar és que aquesta entrevista ha reobert una història que semblava enterrada, però que encara continua generant interès i polèmica.