Aquest és Cristian Prieto, el germà d'Elsa Pataky que estava amagat: té fills

Cristian Prieto, el germà de Elsa Pataky, ha mantingut un perfil baix durant anys. No volia ser famós ni aparèixer als mitjans, per això estava amagat. No obstant això, els seus moviments a les xarxes socials han captat l'atenció del públic i l'han convertit en protagonista.

La seva relació amb Chris Hemsworth és excel·lent. De fet, s'ha mudat a Austràlia, on viu l'actor juntament amb Elsa Pataky. Aquest canvi ha generat un gran interès, així que ja no pot amagar-se de la premsa.

Elsa Pataky sempre ha reivindicat la importància de la seva família. L'actriu és filla de José Francisco Lafuente, bioquímic espanyol, i Cristina Medianu, publicista romanesa. Quan tenia només quatre anys, els seus pares es van separar i la seva mare va tenir un altre fill anys després.

Cristian Prieto va néixer el 1991, quinze anys després que la seva germana. La relació entre ambdós ha estat sempre molt estreta i de mutu suport. Des de fa anys, Cristian ha seguit els passos d'Elsa i s'ha establert a Austràlia, on l'actriu viu amb el seu marit i els seus fills.

Cristian no només manté una connexió familiar amb Elsa i Chris Hemsworth. També ha desenvolupat un vincle professional amb el seu cunyat. Es dedica a la fotografia, la direcció i la producció audiovisual, col·laborant en múltiples projectes amb l'actor.

Molts dels vídeos professionals que Chris comparteix a les xarxes socials porten el seu segell. El seu talent ha estat clau en la creació de contingut per a marques i campanyes publicitàries. Amb un estil visual molt cuidat, els seus treballs han destacat per la seva qualitat i creativitat.

Cristian Prieto té la seva pròpia família

En els últims anys, Cristian ha format la seva pròpia família. Està casat amb Silvia Serra, una infermera amb qui manté una relació des de fa temps. El seu casament va tenir lloc a l'estiu de 2018 i des de llavors han compartit una vida en comú.

La parella ha donat la benvinguda a dues filles. Gia, la gran, va néixer el desembre de 2022. A principis de 2024, al gener, va arribar al món la seva segona filla, Ona. Aquestes nenes són les úniques nebodes d'Elsa Pataky i cosines dels fills de Chris Hemsworth.

En els últims dies, la família de Cristian Prieto ha estat notícia per una publicació especial. Silvia Serra va compartir al seu perfil d'Instagram un àlbum de fotos per felicitar el seu marit pel Dia del Pare. La publicació ha mostrat imatges inèdites del seu dia a dia.

Cristian ha intentat mantenir-se lluny del focus mediàtic durant anys. No obstant això, la seva connexió amb Elsa Pataky i Chris Hemsworth l'ha portat a guanyar notorietat. El seu treball en el món audiovisual i la seva vida a Austràlia han despertat la curiositat dels seguidors de l'actriu.

Malgrat l'atenció recent, continua apostant per una vida tranquil·la. La seva prioritat és la seva família i la seva professió. Encara que no busca ser una figura pública, la seva història ha començat a despertar l'interès de molts i ja no pot amagar-se.