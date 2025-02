L'audiència de TV3 esclata amb l'últim 'Joc de cartes' de Marc Ribas: 'Joc brut'

Aquest dimecres, el programa Joc de cartes, presentat per Marc Ribas, va portar el seu format al Baix Llobregat amb un repte especialment ardent. L'objectiu era descobrir quin restaurant de la zona té el plat més picant.

Quatre establiments van competir en aquesta nova entrega per guanyar els 5.000 euros del premi, però el desenllaç no va estar exempt de controvèrsia. Malgrat unes valoracions molt igualades, un gir inesperat va provocar que San Taco es proclamés guanyador.

L'audiència de TV3 esclata amb l'últim Joc de cartes de Marc Ribas

Marc Ribas, qui lidera les valoracions del programa, va atorgar unes qualificacions equilibrades, però un canvi d'última hora va modificar la classificació. L'estratègia del xef Jordi, protagonista d'aquest canvi de nota, va resultar decisiva per al resultat final.

Aquest inesperat gir en el marcador ha desfermat una tempesta de reaccions a les xarxes socials, particularment a X. D'aquesta manera, l'audiència de la televisió pública de Catalunya ha mostrat la seva indignació amb la decisió.

El canvi d'última hora en la valoració ha estat el principal focus de les queixes, ja que molts consideren que no va ser just. "Canvia la nota a posteriori al contrincant amb el qual està gairebé empatat. Digues-li ximple!", manifesta un dels usuaris indignats.

Un altre més taxatiu ha comentat: "Per mi ha guanyat el Monkeys Burger. Això de canviar la nota quan ja saps el resultat hauria d'estar prohibit". Les crítiques no s'han limitat al canvi de puntuació, sinó també a les valoracions de Marc Rivas.

"Guanya el restaurant San Taco amb joc brut. Marc valora amb un 9 un servei d'un cambrer del Kasa Japo Splau que no parla català. On és el criteri TV3?", ha estat una altra de les queixes que s'han pogut veure.

Marc Ribas i el seu Joc de cartes triomfen a TV3

Si bé és cert que l'estratègia del xef va ser completament vàlida dins del reglament del programa, el canvi de nota ha deixat un sabor amarg entre part de l'audiència. Alguns consideren que aquesta maniobra és injusta per als participants del programa.

D'aquesta manera, s'ha generat un debat sobre fins a quin punt els girs de guió són encertats o, per contra, qüestionables. Aquest episodi ha deixat clar que, encara que la competència dels restaurants va ser renyida, la veritable batalla va tenir lloc a les xarxes socials.

Sigui com sigui, el programa de Marc Ribas continua sent un èxit, consolidant-se com un dels espais estrella de TV3. Tan sols cal donar una ullada a les dades d'audiència que va obtenir aquest dimecres. I és que va aconseguir 305.000 espectadors i un 16,6% de quota.