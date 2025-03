Publiquen el vídeo que destrossa a Gerard Piqué: Shakira somriu

Qui va dir que una ruptura no podia ser un espectacle? Si algú pensava que Shakira s'havia cansat de llançar indirectes estava equivocat. En la seva última parada a Mèxic, la colombiana va oferir un show espectacular.

Però va donar als seus seguidors alguna cosa més: un missatge directe a Gerard Piqué que deixa clar que, encara que la relació hagi acabat, la guerra encara està molt viva. La ruptura de Shakira i Piqué continua sent un dels temes més comentats a les xarxes.

I és que la cantant sembla tenir clar que cada oportunitat és bona per enviar un missatge. En aquesta ocasió, l'escenari es va convertir en el lloc perfecte per recordar l'origen de la seva separació: la infidelitat de Piqué.

Publiquen el vídeo que destrossa a Gerard Piqué

El que més va sorprendre va ser la convidada de Shakira en aquest concert: Lili Melgar, la mainadera que va ser clau en la separació. Hi ha diversos rumors que asseguren que va ser Melgar qui va alertar Shakira sobre la infidelitat de Gerard Piqué.

Aquesta revelació hauria desencadenat la ruptura, i després de quedar al descobert, el català hauria decidit acomiadar la mainadera sense indemnització. Sembla que després de la separació, a Lili se li va oferir una opció: quedar-se a Espanya o mudar-se a Miami amb Shakira.

Lili va optar per la segona opció i va seguir la cantant als Estats Units. No obstant això, la mainadera va intentar negociar una indemnització pels anys que havia treballat cuidant dels fills de la parella. Però segons l'equip legal de Piqué, Lili no tenia dret a aquesta indemnització.

El nou dard de Shakira a Gerard Piqué

Amb aquest panorama, la història no va acabar aquí. La relació entre Shakira i Lili es va anar estrenyent cada vegada més, i a l'escenari mexicà, la colombiana li va retre homenatge. Juntes, van ballar la cançó El Jefe, un tema que aborda les desigualtats laborals.

En un gest simbòlic i carregat d'ironia, Shakira li va dir a Lili: "Encara sense indemnització". El públic va esclatar en aplaudiments mentre les dues es movien al ritme de la cançó, deixant clar el missatge: el passat no s'oblida.

Shakira, amb el seu característic talent per barrejar música, ball i missatge, va aconseguir el que sempre fa: atreure totes les mirades cap a ella. La interpretació d'El Jefe, juntament amb la seva mainadera, no només va ser una posada en escena, sinó un dard directe a Gerard Piqué.

Una vegada més, la cantant va deixar clar que, encara que el capítol de la seva relació hagi acabat, la seva història continua escrivint-se. D'aquesta manera, demostra que no té por de compartir cada detall, fins i tot si es tracta d'un tema tan delicat com la traïció.