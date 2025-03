Massimiliano Strappetti, l'àngel de la guarda del Papa Francisco: ‘Ens va demanar…’

L'estat de salut del Papa Francisco ha estat motiu de preocupació al llarg d'aquestes últimes setmanes. Recentment, una pneumònia bilateral greu va posar en risc la seva vida. I, en aquells moments crítics, Massimiliano Strappetti, l'infermer personal del Pontífex, va tenir un paper determinant.

L'hospital Gemelli va ser l'escenari d'una de les nits més difícils per al Pontífex. Els metges van enfrontar una situació extrema que requeria una decisió immediata. Va ser aleshores quan va intervenir Massimiliano Strappetti, una persona que té la màxima confiança del Papa Francisco.

Massimiliano Strappetti, infermer del Papa Francisco, va prendre una important decisió

El Papa Francisco va patir un broncoespasme que va complicar greument el seu estat de salut. La nit del 28 de febrer, la seva situació va empitjorar fins al punt que l'equip mèdic va considerar dues opcions. Sergio Alfieri, un dels caps de l'hospital Gemelli, va explicar la gravetat: “Vam haver de triar entre parar i deixar-lo anar, o intentar-ho amb tots els fàrmacs possibles”.

La persona que va prendre la decisió final va ser Massimiliano Strappetti, infermer personal del Papa Francisco. Coneixent la voluntat del Pontífex, va optar per lluitar fins al final. “Intenta-ho tot, no et rendeixis”, van ser les seves paraules en aquell instant crucial.

Gràcies a la seva determinació, els metges van aplicar tots els tractaments disponibles. I encara que la crisi va ser superada, la salut del Papa Francisco va continuar delicada. Dies després, un nou episodi va posar novament en perill la seva vida, durant un àpat, va patir un ennuegament que podria haver estat fatal. La ràpida intervenció de l'equip mèdic va evitar una tragèdia.

Un infermer que va més enllà de la seva tasca

Massimiliano Strappetti no és només un professional de la salut, sinó un suport constant per al Pontífex. La seva proximitat amb el Papa Francisco el converteix en una figura clau en el seu dia a dia. Des de fa anys, s'encarrega de supervisar el seu benestar i acompanyar-lo en cada desplaçament.

Sergio Alfieri va revelar que el Papa Francisco era plenament conscient de la gravetat del seu estat. “Sabia que podia no passar la nit, ens va demanar que li diguéssim la veritat sobre la seva situació”, va afirmar el cirurgià. El Pontífex no va voler que li ocultessin informació, afrontant cada moment amb enteresa.

Malgrat les dificultats, la recuperació del Sant Pare va portar moments d'esperança. Quan va començar a millorar, va demanar recórrer la sala en cadira de rodes per saludar altres pacients. El seu agraïment cap al personal mèdic va quedar reflectit en un gest inesperat.

En una mostra de gratitud, va organitzar la coneguda “nit de la pizza”. Segons va relatar Alfieri, el Papa Francisco va entregar diners a un col·laborador i va demanar que comprés pizzes per a tots els metges i infermers que el van atendre. Aquest gest va simbolitzar el vincle proper que va establir amb aquells que van vetllar per la seva vida.

La figura de Strappetti va ser clau en aquest procés. La seva proximitat al Papa Francisco va permetre que les decisions mèdiques fossin les més adequades. En els moments més difícils, el seu paper va anar més enllà del d'un simple infermer, convertint-se en l'àngel de la guarda del Pontífex.