Alessandro Lequio confessa per què no deixarà la seva herència a Anita Sandra

Ana Obregón ha concedit una entrevista en la qual ha parlat sobre la seva neta, Anita Sandra, que ja ha complert dos anys. La petita va arribar al món després de la mort d'Aless Lequio gràcies a la decisió d'Ana d'utilitzar el seu material genètic per fer realitat el seu desig de ser mare.

Des de l'arribada d'Anita, la vida d'Ana Obregón ha fet un gir radical. "Durant tres anys vaig estar morta... fins que va néixer l'Anita. Amb ella, he ressuscitat", confessa. La nena s'ha convertit en la seva major font d'alegria i motivació.

Per la seva banda, Alessandro Lequio, pare d'Aless, ha mantingut una postura reservada sobre aquest tema. Com a col·laborador en el programa Vamos a ver, ha revelat que s'ha informat sobre els drets legals d'Anita en relació amb l'herència del seu fill. "Sí, m'he informat", ha confirmat. No obstant això, també ha deixat clara la seva opinió: "No perquè no és filla del meu fill, és filla d'Ana".

Anita Sandra, la neta d'Alessandro Lequio i Ana Obregón

Malgrat la distància entre ambdós, Ana segueix ferma en la seva decisió i gaudeix plenament del seu paper d'àvia i mare alhora. Per a ella, la petita Anita és la seva raó de ser i un llegat del seu estimat fill Aless. "Ella és una injecció de vitalitat i optimisme", conclou.

Ana Obregón no va celebrar el seu propi aniversari, però va organitzar una gran festa per a la seva neta. En un moment emotiu, la petita va mirar al cel i va enviar un "petó amunt", recordant així el seu pare. Un gest que reflecteix el vincle indestructible entre les generacions d'aquesta família marcada per l'amor i la resiliència.

Un dels moments que més ha emocionat l'actriu ha estat la primera paraula d'Anita. "No ha estat àvia, que m'encantaria. Jo a l'Anita sempre li ensenyo un àlbum de fotos del seu papà i a ella li encanta passar-les. Un dia, mentre mirava les imatges d'Aless, va dir: «Papà». Va ser un instant molt especial", explica Ana amb emoció.

Malgrat la felicitat que li aporta la seva neta, Ana ha hagut d'enfrontar-se a crítiques per la decisió de portar-la al món. "Sempre hi ha algun motiu a la vida pel qual seguir endavant, encara que tothom es dediqui a criticar-ho. Aquest alguna cosa m'ha salvat la vida i és l'Anita", afirma amb convicció.