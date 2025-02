Richard Gere i Alejandra Silva fan un anunci inesperat després de sortir d'Espanya

Richard Gere i Alejandra Silva han compartit un inesperat comunicat després de sortir d'Espanya en el jet privat de l'intèrpret. "Hem arribat", ha escrit Alejandra després de confirmar l'arribada del matrimoni a les Maldives. Una escapada inesperada que la parella ha realitzat juntament amb els seus dos fills per gaudir d'un temps en família.

Aquest temps els ajudarà a relaxar-se després de completar amb èxit el trasllat a la seva nova llar a Madrid. A més, ha estat del tot inesperat per als seguidors de l'actor nord-americà que ho ha portat en la més pura intimitat. No ha estat fins a la seva arribada al "paradís", quan Alejandra compartia la confirmació del seu destí.

Richard Gere i Alejandra Silva comparteixen un comunicat inesperat

Richard Gere i Alejandra Silva han posat fi al trasllat de la seva nova llar a Madrid. Per fi, després de mesos intentant aclimatar-se, el matrimoni pot afirmar que estan oficialment instal·lats. A partir d'ara serà la luxosa urbanització de la Moraleja l'encarregada de donar aixopluc a la família de l'actor nord-americà i la gallega.

Tanmateix, just acabar el trasllat, Richard Gere i Alejandra han sortit d'Espanya en el jet privat de l'actor. Era l'empresària l'encarregada de compartir un inesperat anunci en el seu perfil d'Instagram. "Hem arribat", ha escrit, juntament amb una preciosa imatge de les Maldives, el seu nou destí.

Alejandra i Richard, acompanyats dels seus fills, van aterrar en una de les 1.200 illes que conformen aquest arxipèlag de l'oceà Índic. En les imatges compartides, s'observa un dels seus fills a bord d'una embarcació, dirigint-se cap al seu destí. Això sí, per ara, mantenen en secret el lloc exacte del seu allotjament.

El destí triat per la família ofereix platges paradisíaques, amb sorres blanques i aigües cristal·lines, ideals per escapar de l'enrenou diari. Aquesta escapada suposa per a Gere i Silva un moment ideal per gaudir de la tranquil·litat i d'un temps en família.

En els últims mesos, Richard i Alejandra han tingut una atapeïda vida social i laboral i ara necessiten un temps de desconnexió. Entre aquests, destaca la seva participació en la 39a edició dels Premis Goya a Granada, on ambdós van lluir radiants.

Richard Gere i Alejandra Silva gaudeixen d'un viatge en família

L'escapada a les Maldives no només és un descans, sinó també una oportunitat perquè la família Gere-Silva es reconnecti. Sobretot, després del trasllat que van realitzar fa uns mesos a Madrid.

El trasllat dels Estats Units a Espanya ha estat molt estressant i Richard i Alejandra han hagut de gestionar tots els aspectes del trasllat. Finalment, sembla que s'ha completat amb èxit i Richard ja gaudeix de les tradicions i el clima de la seva nova llar. Aquest canvi ha estat beneficiós per a ells, tant en l'aspecte professional com personal, i ara gaudeixen d'una vida tranquil·la a Madrid.

Tanmateix, el matrimoni ha cregut convenient realitzar un viatge a les Maldives per gaudir d'un temps en família. Els seus fills tenen un paper fonamental i Richard i Alejandra han volgut compartir amb ells aquesta escapada inesperada.

Gere i Silva són grans amants de la natura i les Maldives els ofereix just el que en aquests moments necessiten: silenci i tranquil·litat. Sens dubte, les platges paradisíaques de sorra blanca i les aigües cristal·lines són els companys perfectes per meditar i relaxar-se.

A més, les illes ofereixen una àmplia varietat de biodiversitat on els petits gaudiran de la seva fauna i natura en general. El colofó per a l'inici d'una nova vida en comú a Madrid que va començar fa només uns pocs mesos.