Comunicat urgent sobre la princesa Leonor abans de viatjar al Perú a bord de l'Elcano

La Casa Reial ha emès un comunicat urgent sobre la princesa Leonor, que continua la seva travessia a bord de l'Elcano. La recent filtració de fotos de l'hereva en un centre comercial de Punta Arenas, Xile, ha generat un fort enrenou mediàtic. Per això, abans de viatjar al Perú, la Zarzuela ha compartit un escrit on adverteix a qui vulneri el dret a la intimitat de la Leonor.

Les fotos van ser preses per càmeres de seguretat sense el consentiment de la Casa Reial, provocant una condemna rotunda per part de la Zarzuela. En el comunicat oficial, s'anuncia que es prendran accions legals contra els responsables de la divulgació d'aquestes imatges. Tot això arriba enmig de l'estat d'alarma en què es troba el Perú, pròxim destí de la Leonor, per frenar l'onada de crims.

Comunicat oficial de la princesa Leonor a bord de l'Elcano

L'Elcano continua la seva ruta per l'oceà Pacífic amb la princesa Leonor a bord. Després de passar uns dies a Xile, el bergantí ha posat rumb al Perú, el seu pròxim destí, i la seva arribada està prevista per al 18 d'abril. La parada de l'hereva a Punta Arenas no ha estat exempta de polèmica arran d'unes imatges de la Leonor en un centre comercial.

Segons la Casa Reial, la filtració d'aquestes fotos suposa una greu vulneració de la intimitat de la princesa Leonor. Es trobava en una activitat privada en aquest centre comercial, per la qual cosa la divulgació d'aquestes imatges atempta greument contra la seva intimitat. Per això, s'ha emès un comunicat oficial on s'especifiquen accions legals contra aquells que les van fer públiques.

Els responsables de la seguretat de l'establiment, que van facilitar les imatges als mitjans locals, han infringit les normatives legals de privacitat. En l'escrit s'especifica que aquest tipus d'actes no només són il·legals, també comprometen la seguretat dels membres de la família reial.

La filtració es produeix en un moment delicat, ja que la Leonor es troba realitzant el seu creuer d'instrucció en el vaixell escola Elcano. El que la fa encara més vulnerable, ja que està molt més exposada.

A més, el comunicat arriba setmanes abans que l'hereva al tron arribi al seu pròxim destí: el Perú. Un país que el passat 18 de març va decretar un estat d'alarma per frenar l'onada de crims que assolen el territori. En aquest escenari, trepitjarà terra ferma la Leonor sota l'atenta mirada de la Zarzuela.

El destí més delicat de la princesa Leonor a l'Elcano

Ha passat una setmana des que el Perú decidís decretar un estat d'alarma amb una durada de 30 dies. L'estat d'emergència va ser declarat el passat 18 de març a causa d'un increment en la violència i el crim organitzat en àrees específiques. La mesura permet reforçar la presència de les Forces Armades i la Policia Nacional, amb restriccions a la lliure circulació i a les reunions públiques.

Encara que la situació és seriosa, el govern assegura que no afectarà els esdeveniments oficials, ni les visites diplomàtiques, com la de la princesa Leonor. S'espera que l'Elcano arribi a port el 18 d'abril, el mateix dia en què l'estat d'emergència arriba a la seva fi.

No obstant això, la situació del Perú implica certs riscos que han de ser gestionats adequadament. La principal preocupació és la seguretat dels desplaçaments oficials. També garantir que les sortides privades que faci la Leonor i la resta de guàrdies marines pels voltants no impliquin cap risc.

Sobretot, després de l'experiència a Xile amb la publicació de les imatges de l'hereva en un centre comercial. La Casa Reial no vol que es repeteixi aquest fet i, a més d'emetre un comunicat, treballa conjuntament amb el govern peruà. En aquest sentit, els organitzadors de la visita reial s'asseguraran que es respectin totes les mesures de seguretat vigents en aquell moment.