Nova informació de la princesa Leonor a Elcano: 'Pobra, l'estan sotmetent'

La princesa Leonor es troba enmig de la seva travessia marítima a bord del vaixell escola Elcano. Un viatge que l'està posant a prova física i mentalment com s'acaba de saber després de sortir a la llum una nova informació. L'últim que ha transcendit és que l'hereva ho està passant extremadament malament en el seu viatge per l'oceà Pacífic.

“Pobra, l'estan sotmetent… això no està pagat”, ha confessat Martín Bianchi a la cadena SER. Bianchi, expert en la casa reial, ha explicat el gran patiment pel qual està passant Leonor a bord de l'Elcano, qui pateix incomptables marejos.

Última hora de l'estat de la princesa Leonor a bord de l'Elcano

En la seva travessia en el vaixell escola Elcano, la princesa Leonor enfronta reptes significatius. Durant el viatge s'ha vist molt afectada per marejos i vòmits. Aquesta situació ha estat especialment dura en arribar a Montevideo, Uruguai, on la jove hereva es va veure obligada a refer-se ràpidament.

En aquest sentit, acaba de conèixer-se una nova informació sobre la princesa: el viatge és extremadament difícil per a la Princesa d'Astúries. Així ho ha explicat l'expert en reialesa, Martín Bianchi a la cadena SER. “Pobra, l'estan sotmetent… això no està pagat”, ha manifestat sobre com està patint a l'Elcano.

El clima marítim ha resultat ser un desafiament per a tots a bord, i la princesa no ha estat l'excepció. La travessia des del Brasil cap al sud, especialment cap a l'Uruguai, va estar marcada per aigües turbulentes, la qual cosa va empitjorar el seu estat físic. “Segons explica l'armada de l'Uruguai, Leonor va arribar una mica descomposta per marejos i vòmits”, ha assenyalat Bianchi.

A això se li va sumar el ritme vertiginós de les activitats a les quals va haver de fer front en trepitjar terra. Sense gairebé temps per recuperar-se del mareig, va haver de jurar bandera en un acte solemne i oficial. Tot això li ha donat motius al periodista per recalcar l'extrema duresa a la qual està fent front l'hereva al tron.

Com va esmentar Martín Bianchi, se li està exigint molt a la princesa Leonor, qui no ha tingut descans després de les seves dificultats. Tampoc els seus companys, qui també estan patint les condicions complicades de la travessia.

Tots pendents de la salut de la princesa Leonor en el vaixell Elcano

Des que va transcendir els problemes de salut de la princesa Leonor a l'Elcano, la preocupació pel seu estat ha anat en augment. Si bé a la seva arribada al Brasil va manifestar que el viatge havia anat bé, no va ser així després d'atracar a l'Uruguai.

L'estat de la mar es va complicar de manera significativa i la princesa va començar a experimentar una sèrie de marejos i vòmits. Tant és així que va haver de necessitar medicació per pal·liar els efectes de l'onatge.

Ràpidament, s'ha posat sobre la taula la possible evacuació de Leonor de l'Elcano. Això es contemplaria si realment l'estat de salut de l'hereva es veiés compromès de manera significativa. No sembla ser el cas, doncs, malgrat el malestar típic de qui no està acostumat al vaixell, es troba estable.

Això no treu que la princesa Leonor tingui una travessia complicada i realment difícil. Malgrat això, s'està esforçant per complir amb les seves obligacions en el vaixell com la resta dels seus companys. En una setmana, l'Elcano arribarà a Xile, on romandrà durant tres dies, després posarà rumb al Perú, Panamà, Colòmbia, República Dominicana i Estats Units.

Nova York serà la seva última parada i està prevista per al mes de juny. D'allà tornarà a Espanya, si bé encara no s'ha confirmat si ho farà en avió o a l'Elcano com la resta dels seus companys. Encara que veient com de malament ho està passant, existeixen moltes possibilitats que decideixi tornar a casa en avió.