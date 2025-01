Xoc amb el que Sonsoles Ónega ha esbrinat sobre Ana Obregón a 'Y ahora Sonsoles'

En el programa d'Antena 3, Y ahora Sonsoles, Sonsoles Ónega ha revelat una informació que ha deixat a molts dels seus espectadors bocabadats. La presentadora ha abordat un tema que involucra a Ana Obregón i Nia Correia, relacionat amb el polèmic espot publicitari de les Campanades de 2022. En aquest context, ha conversat amb Alberto Dugarte, maquillador present en el rodatge, qui ha aportat llum sobre els rumors d'un suposat maltractament d'Ana cap a Nia.

Alberto Dugarte ha explicat els detalls del que va ocórrer aquell dia. Segons ell, tant Ana Obregón com Nia Correia tenen motius per sentir-se molestes.

“Ana Obregón és una professional que porta molts anys. Les dues tenen raó. Ana va ser citada a una hora primerenca, però després d'un retard de dues hores en què no explicaven res”, ha assenyalat el maquillador.

Sonsoles Ónega coneix una altra versió del que va ocórrer amb Ana Obregón

Aquestes declaracions han donat un gir inesperat al relat que s'ha mantingut fins ara. Sonsoles Ónega ha esbrinat d'aquesta manera una altra versió dels fets.

Ana Obregón sempre ha negat haver tractat malament a Nia, mentre que alguns rumors apuntaven que el seu comportament no havia estat l'adequat durant la llarga gravació. Amb la intervenció de Dugarte, Sonsoles ha conclòs que la situació va ser més complexa del que semblava en un principi.

Shock a Y ahora Sonsoles pel que Sonsoles Ónega ha esbrinat sobre Ana Obregón

Però la sorpresa no ha acabat aquí. Durant el programa, Lorena Vázquez, col·laboradora habitual de Y ahora Sonsoles, ha revelat un detall que ha deixat en shock a la presentadora. “Ana Obregón em té bloquejada”, ha confessat Lorena, provocant una reacció de sorpresa al plató.

Pel que sembla, l'origen d'aquest bloqueig resideix en una informació que Lorena va compartir en el programa *Espejo Público*. Segons la col·laboradora, “vaig donar una informació sobre uns diners que va cobrar pel llibre del seu fill que no li va agradar”. Aquest detall ha generat incomoditat entre ambdues i ha derivat en un distanciament que, fins ara, havia passat desapercebut.

La tensió entre Ana Obregón i Lorena Vázquez ha impactat a Sonsoles Ónega, qui no ha pogut ocultar la seva sorpresa en descobrir que dues de les seves col·laboradores no es parlen. El moment ha generat enrenou entre els espectadors, que no esperaven aquest gir en el programa.

Amb aquesta nova informació, Sonsoles Ónega ha demostrat, una vegada més, la seva habilitat per treure a la llum temes que generen conversa i debat. Ara, la pregunta que queda a l'aire és si Ana Obregón i Lorena Vázquez aconseguiran resoldre les seves diferències o no.