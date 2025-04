Camila demostra què succeeix amb Carles III amb la foto que ningú ha vist encara

Aquest dimecres, la Casa Reial britànica va tornar a sorprendre tothom amb un gest d'amor i elegància per part de la reina Camila. Per celebrar el 20è aniversari del seu casament amb el rei Carles III, la reina va lluir una versió modificada del seu vestit de núvia. Un detall íntim i romàntic que no va passar desapercebut per als presents.

Un vestit amb història i molt simbolisme

En el marc de la seva visita oficial a Itàlia, s'ha confirmat que Camila va optar per portar el mateix vestit que va usar en el seu casament fa 20 anys. No obstant això, hi va haver una diferència clau: el vestit no era l'original. En lloc de la peça tal com es va presentar en el seu enllaç civil el 2005, la reina va decidir personalitzar-lo, afegint una peça a l'abric per allargar-lo i eliminar alguns detalls.

Aquest canvi va ser el primer que Camila va fer en el seu icònic vestit des d'aquell dia. Encara que la reina havia reutilitzat aquest look en ocasions anteriors, aquesta versió adaptada era una novetat i una mostra de com l'elegància.

Un homenatge ple de significat

El vestit modificat es va convertir en un símbol del seu amor pel rei Carles III, qui la va acompanyar en cada pas de la visita. En lloc de la tiara tradicional que solen portar les núvies de la reialesa, Camila va optar per un barret d'ala ampla dissenyat pel famós Philip Treacy. Aquest barret, amb detalls vegetals, va ser el toc final d'un atuell que, encara que no completament tradicional, evocava l'esperit del dia del seu casament.

La reina Camila es va mostrar novament com una figura de gran elegància en portar aquest conjunt de vestit i abric. Aquest abric, encara que no va ser el més recordat en les fotos oficials, guarda un lloc significatiu en la història del seu matrimoni.

Records i tradició en cada detall

Camila també va afegir un toc personal al seu look amb un collaret de perles de tres voltes, adornat amb un fermall de diamants. Les perles, tradicionalment associades amb les llàgrimes de les núvies, mai no van semblar un mal averany per a la reina. Al contrari, ella les ha portat en moments clau de la seva vida, desafiant la superstició que diu que les núvies no han de portar-les.

Amb aquest detall, Camila no només va retre homenatge al seu propi passat, sinó que va reafirmar la seva relació sòlida amb el rei Carles III, 20 anys després d'aquell dia tan important. En aquesta celebració, la reina també va mostrar la seva afinitat per les joies que s'han convertit en les seves preferides al llarg dels anys. La perla, símbol del seu matrimoni i de l'elegància de la reialesa, va ser el complement perfecte per a aquest dia ple de records.