El príncep Guillem, mut en saber què li va passar a Kate Middleton de petita

James Middleton ha tornat a obrir el seu cor en una recent entrevista, destacant la relació única que manté amb la seva família, especialment amb les seves germanes, Kate i Pippa. En les seves paraules, James va recordar amb afecte com, de nen, sempre va tenir les seves dues germanes com a figures maternes. "Bromejo dient que vaig tenir tres mares: la meva mare i les meves dues germanes, que van ser figures maternes per a mi", va comentar, deixant clar com d'afortunat se sent per això.

Un vincle que perdura

Malgrat haver arribat ja als 38 anys, James continua vivint a la mateixa zona on va créixer. S'hi va instal·lar amb la seva esposa, Alizée, i el seu fill de 18 mesos, Inigo, en una granja a la campinya de Berkshire. La vida tranquil·la que gaudeix, juntament amb els seus sis gossos, li permet estar a prop de la seva família, que viu a pocs minuts a Bucklebury.

James afirma amb orgull: "Som una família molt unida i tenim la sort de veure'ns molt". El compromís de la família Middleton amb la seva unitat és evident en les paraules de James, qui destaca com els seus pares, Carole i Michael, juguen un paper clau en mantenir-los units. "Ens han inculcat que la família no es pot donar per feta", va reflexionar.

Un llaç que continua creixent

En les seves memòries, James va compartir moments íntims de la seva vida familiar, com quan Kate li va donar la notícia del seu compromís amb el príncep William. "Ens vam asseure a conversar en un racó del pub", va recordar James, descrivint com, malgrat les grans notícies, es van mantenir discrets. Kate, Pippa i ell tenien una relació propera i sempre es recolzaven mútuament, fins i tot en els moments més emocionants.

Encara que James va ser el menor dels germans, assegura que no va ser un "mimat", però admet que probablement se'n sortia amb la seva en més d'una ocasió. Al llarg dels anys, la seva relació amb Kate i Pippa s'ha enfortit, i el petit Inigo, el seu fill, ha estat testimoni d'aquest amor familiar. Segons James, tant Kate com Pippa han donat molta roba al seu nebot, especialment peces amb un gran valor sentimental, ja que recorden quan els seus propis fills van usar aquestes mateixes peces.

El futur de la família Middleton

James està emocionat per veure com el seu fill Inigo creixerà envoltat d'una família tan unida. "Té la sort de tenir cosins més grans que el cuidaran i li ensenyaran", va expressar amb afecte. Els sòlids llaços familiars entre els Middleton continuaran sent una constant per a les noves generacions, que també gaudiran de la proximitat i el suport incondicional que caracteritza aquesta família reial.