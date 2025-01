Última hora sobre Lucía Rivera, filla de Cayetano Rivera: 'Com estaria de bé si…'

Lucía Rivera, filla de Cayetano Rivera i Blanca Romero, ha començat el 2025 amb un gest especial que no ha passat desapercebut per a ningú. La jove ha triat l'illa de Lanzarote per acomiadar l'any juntament amb Blanca Romero, lloc des d'on l'actriu va donar les Campanades a Telecinco.

Un moment en què Lucía Rivera va aprofitar per donar la seva última hora i confessar: “Com estaria de bé si fos una noia somrient”. La jove va compartir detalls d'aquest viatge familiar a les seves xarxes socials, generant gran interès entre els seus fans. A més de gaudir de la companyia de la seva mare, la model va sorprendre en portar amb ella el seu xicot. Un detall que no va passar inadvertit.

A través de diverses històries a Instagram, Lucía Rivera va mostrar com va transcórrer la seva estada a Lanzarote. En una de les publicacions, la jove va compartir un moment divertit en què intentava llegir un llibre mentre el seu xicot jugava a ping-pong, sense deixar-la gaudir de la tranquil·litat. “Una busca tranquil·litat, però…”, va escriure Lucía, deixant entreveure el seu sentit de l'humor davant la situació.

Última hora sobre Lucía Rivera, filla de Cayetano Rivera

Tanmateix, no va ser aquest l'únic detall que va cridar l'atenció. En una altra publicació, la model va compartir una reflexió que va sorprendre molts per la seva sinceritat.

“De tant en tant penso en com estaria de bé si fos una noia sempre somrient i sense complicacions. Però no ho soc i no és que em vagi malament”, va confessar.

Aquestes paraules han generat una onada de reaccions entre els seus seguidors, que valoren la seva naturalitat i sinceritat. Encara que Lucía Rivera admet que la seva manera de ser de vegades xoca amb el seu desig de portar una vida tranquil·la, també sembla estar còmoda amb la seva personalitat complexa i autèntica.

Lucía Rivera s'obre a través de les seves xarxes socials

Aquest costat més personal de Lucía Rivera no és quelcom que comparteixi amb freqüència, per la qual cosa aquesta obertura ha estat una sorpresa per a molts.

Després d'aquest viatge, Lucía Rivera comença el 2025 amb energies renovades i moltes expectatives. A més dels seus compromisos professionals, aquest inici d'any sembla marcar un moment d'introspecció per a la model, que està aprenent a equilibrar la seva vida i les seves aspiracions.

Mentrestant, els seus seguidors continuen atents a cada pas de la seva vida, valorant tant les seves reflexions com els moments més espontanis que comparteix. Sens dubte, Lucía continua sent una figura que desperta interès i admiració a les xarxes socials.