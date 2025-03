Gloria Camila Ortega tanca els rumors sobre el seu germà, José Fernando: 'Està molt…'

El passat dijous, durant l'emissió de TardeAR, Gloria Camila Ortega va dissipar tots els dubtes sobre la seva vida actual i la de la seva família. La jove va concedir una entrevista al programa en una catifa vermella, on no va dubtar a compartir detalls sobre la seva situació actual. A més, Gloria Camila va parlar sobre José Fernando i va desvelar que: "Està molt bé".

"Estic molt bé, estic contenta, estic tranquil·la", va assegurar Gloria Camila, mostrant la seva satisfacció amb el moment que travessa. La filla de Rocío Jurado va voler deixar clar que, malgrat els rumors que han circulat en els últims temps, ella es troba en pau i gaudint de la vida.

Però no només va parlar d'ella mateixa, sinó que també va dedicar unes paraules als seus germans. Amb un somriure al rostre, va revelar com estan cadascun d'ells. "Els meus germans estan molt bé, el petit està al cent per cent que vol ser futbolista o torero", va dir entre rialles, fent referència a les aspiracions del benjamí de la família.

Gloria Camila dona l'última hora sobre el seu germà José Fernando

No obstant això, la declaració més esperada va ser la que va fer sobre el seu germà José Fernando. Amb total seguretat, Gloria Camila va afirmar que el seu germà està molt bé. "El meu germà José també està genial", va dir, tancant així tots els rumors que han circulat al voltant d'ell.

José Fernando ha travessat moments complicats en el passat. La seva història ha estat marcada per dificultats i problemes legals, amb diverses denúncies que van posar en escac la seva estabilitat.

No obstant això, segons les paraules de Gloria Camila, el seu germà ha aconseguit encarrilar la seva vida. Sembla ser que el jove, després d'haver complert amb la llei, està en el bon camí i es troba bé.

Gloria Camila afirma que José Fernando està molt bé

Aquestes declaracions han portat tranquil·litat a aquells que han seguit la història de José Fernando amb preocupació. La confirmació de la seva germana suposa un respir i un senyal que la seva vida està prenent un rumb positiu.

A més, Gloria Camila va voler ressaltar la figura del seu pare, Ortega Cano, en aquest procés. "El meu pare està aquí amb tots", va afirmar Gloria Camila Ortega, deixant clar que el torero segueix involucrat en la vida dels seus fills i donant-los suport en cada pas que fan.

Amb aquestes paraules, Gloria Camila ha dissipat qualsevol classe de dubte sobre l'estat del seu germà. El seu missatge ha estat clar: José Fernando està bé, la seva família està unida i ella, per la seva banda, es troba feliç i en calma.