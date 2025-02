Comunicat sorpresa de Lucía Rivera, filla de Cayetano Rivera: ‘La meva família…’

Lucía Rivera, filla del torero Cayetano Rivera i Blanca Romero, ha tornat a sorprendre els seus seguidors amb un emotiu i personal comunicat. La jove model, que no dubta a compartir moments de la seva vida i reflexions a les xarxes, s'ha guanyat l'afecte i l'admiració de la seva comunitat en línia. I és que Lucía Rivera ha confessat que quan era jove i escoltava reggaeton: “La meva família es quedava estupefacta”.

En aquesta ocasió, Lucía va utilitzar el seu perfil per parlar d'un tema que toca tant la música com l'evolució cultural i social. Les seves paraules han generat un fort impacte entre els seus seguidors, que aplaudeixen la seva sinceritat i la manera com exposa els seus pensaments.

“Una reflexió per pensar”, va titular Lucía a l'inici del seu missatge. Amb aquesta introducció, va captar l'atenció dels seus seguidors, que ràpidament es van submergir en el seu text.

Lucía Rivera, filla de Cayetano Rivera, ha sorprès amb les seves últimes paraules

Lucía va relatar que recentment va compartir un TikTok en què va escriure: “Gràcies, Benito, per aquesta obra d'art”. Un missatge breu, però contundent, amb el qual feia referència a una cançó del nou disc de Bad Bunny.

No obstant això, el que semblava un simple agraïment musical es va convertir en l'inici d'una reflexió més profunda. “Hi va haver diversos comentaris referint-se al cantant com una persona incapaç de fer art per haver començat amb cançons de reggaeton. Tots de gent més gran de 30”, va explicar Lucía.

Aquesta observació la va portar a recordar com va descobrir el gènere quan tot just era una nena. “Quan jo començo a escoltar reggaeton amb tretze anys i cantava i ballava les cançons a casa, la meva família es quedava estupefacta amb les seves lletres”, va confessar Lucía Rivera.

Lucía no va dubtar a assenyalar com aquest gènere musical era percebut en els seus inicis. “És clar que era un gènere absolutament masclista, sexualment explícit i fins i tot obscè”, va reconèixer amb honestedat.

Lucía Rivera ha fet un al·legat important

Però, com ella mateixa va destacar, el reggaeton ha evolucionat de manera significativa. “Ara, per sort, amb el feminisme fent efecte, les dones lideren aquest gènere, com Karol G, María Becerra, Bad Gyal... En aquella època hi havia poques dones al capdavant”.

Amb aquestes paraules, Lucía Rivera va reflexionar sobre com el feminisme ha impactat la música urbana, i això permet que moltes dones brillin en un espai que abans era majoritàriament masculí.

La publicació, a més d'obrir un interessant debat entre els seus seguidors, va servir com una finestra més als pensaments de la model. Lucía Rivera demostra que està compromesa amb els seus seguidors, no només compartint aspectes de la seva vida, sinó també reflexionant sobre temes que considera importants.