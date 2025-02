Els secrets mai explicats dels inicis del príncep Guillem i Kate Middleton

El príncep Guillem i Kate Middleton formen un dels matrimonis més influents i seguits de la reialesa britànica. Cada aparició pública, decisió i gest de la parella és analitzat al detall pels mitjans i el públic. La seva imatge d'estabilitat i proximitat ha convertit la seva relació en un referent dins de la monarquia. Ara, noves informacions mai abans desvetllades surten a la llum.

L'hereu no va escatimar en gestos per cridar l'atenció de Kate Middleton

Abans de convertir-se en una de les parelles més sòlides de la reialesa britànica, Guillem va haver d'enginyar-se-les per captar l'atenció de Kate Middleton. La seva història d'amor, que va començar a la Universitat de St. Andrews, no sempre va ser un conte de fades. Des de participar en una subhasta per guanyar una cita amb ella fins a demostrar les seves habilitats culinàries, Guillem va fer tot el possible per enamorar la seva futura esposa.

Amb el temps, la relació va passar per alts i baixos, incloent-hi una ruptura temporal, però el príncep va saber com recuperar el seu amor. Fins i tot el seu germà, el príncep Harry, va fer broma sobre el tema al casament de la parella el 2011. "Guillem no tenia ni un sol os romàntic al seu cos abans de conèixer Kate", va comentar amb humor.

Un príncep insistent i decidit

Un dels primers intents de Guillem per conquerir Kate va ocórrer en una festa benèfica amb temàtica de Harry Potter. Durant l'esdeveniment, es va realitzar una subhasta en què els assistents pujaven per una cita. "Guillem va oferir 200 lliures per guanyar una cita amb Kate", va revelar un antic company d'universitat.

A mesura que la seva amistat es reforçava, el príncep va intentar impressionar-la amb altres gestos. El 2003, es van mudar junts a un apartament al centre de St. Andrews, on Guillem va aprofitar per demostrar els seus dots a la cuina: "Solia cuinar de tot. Crec que era la seva manera d'intentar impressionar-me", va explicar Kate en un especial de la BBC el 2019.

L'esport també va ser clau en la seva relació. Guillem es va unir als equips de rugbi, surf i waterpolo de la universitat, a més de nedar amb Kate cada matí a l'Old Course Hotel. El 2021, van reviure aquells records competint en una cursa de velers a la platja de West Sands, un lloc especial per a tots dos.

Separació, retrobament i un gest inoblidable

En el seu tercer any d'universitat, la parella va decidir mudar-se a Balgove House, una residència més privada on van compartir moments únics. Allà organitzaven sopars amb amics i gaudien de pícnics als jardins. No obstant això, el 2004, el seu romanç es va fer públic quan van ser fotografiats junts en unes vacances d'esquí a Suïssa. Amb la creixent pressió mediàtica, la relació va començar a trontollar i, el 2007, van acabar el seu festeig.

Durant el seu temps separats, Guillem va viatjar amb amics, mentre que Kate es va centrar en la seva vida social. Però el príncep mai va deixar de pensar en ella. "Segueix dient que Kate és la millor persona que li ha passat", va confessar un conegut en aquell moment. Poc després, Guillem va decidir donar un cop d'efecte per recuperar el seu amor: va aterrar un helicòpter militar al jardí de Kate a Bucklebury.

Un compromís digne d'un conte de fades

L'octubre de 2010, Guillem va preparar una proposta inoblidable: durant un viatge a Kenya, va portar Kate a una cabana a la reserva Lewa, a més de 3.000 metres d'altura. Allà, li va demanar matrimoni amb l'icònic anell de safir i diamants que va pertànyer a la princesa Diana. "Havíem parlat de matrimoni, així que no va ser una gran sorpresa. Però volia que fos un moment especial", va explicar el príncep després d'anunciar el seu compromís.

Guillem va confessar que havia portat l'anell a la seva motxilla durant tres setmanes, sense deixar-lo anar en cap moment per por de perdre'l. "Sabia que, si el perdia, estaria en seriosos problemes", va admetre entre rialles. Després d'anys de romanç, alts i baixos i gestos inoblidables, la parella finalment va segellar el seu amor amb un casament que va ser seguit per milions de persones a tot el món. Des de llavors, la seva història s'ha convertit en una de les més mediàtiques de la reialesa.