El missatge emotiu de Sara Carbonero a Isabel Jiménez en el seu dia més especial: 'Ets…'

Avui ha estat un dia molt especial per a Isabel Jiménez. La presentadora d'Informativos Telecinco ha complert 43 anys. Sara Carbonero, la seva millor amiga, ha decidit enviar-li un emotiu missatge on ha escrit: "Ets tant que no sé ni què dir".

Isabel Jiménez ha celebrat el seu gran dia envoltada d'amor com ho ha demostrat a les seves xarxes socials. Ha compartit les felicitacions dels seus amics més fidels. Entre totes, ha destacat la de Sara Carbonero.

La seva millor amiga no ha faltat en aquest dia tan especial. Sara ha publicat un carrusel de fotos al costat d'Isabel. En el missatge, ha expressat tot el seu afecte i admiració.

L'emotiu missatge de Sara Carbonero a Isabel Jiménez

"Hi ha persones que són l'amor de la teva vida, però en amigues", ha escrit. "Feliç aniversari a la meva millor casualitat, la meva serendipitat, la dona més inspiradora que he conegut mai", ha confessat Sara.

Les seves paraules han reflectit la complicitat que les uneix. Ha continuat el seu missatge amb una declaració d'amistat inquebrantable: "La que hi és sempre i per la qual sempre hi seré. T'estimo molt, ets tant que no sé ni què dir", ha conclòs amb emoció.

Isabel no ha trigat a respondre. Amb la mateixa tendresa, ha dedicat unes paraules a la seva amiga. "La meva germana de vida, la meva companya de viatge... t'estimo molt", ha escrit.

Una vegada més, han demostrat que la seva amistat és inquebrantable. Es consideren germanes, més enllà de la sang. La seva relació ha resistit el pas del temps, ambdues han compartit moments inoblidables i han superat obstacles juntes.

Sara Carbonero i Isabel Jiménez estan més unides que mai

Els seus seguidors han celebrat aquesta amistat tan genuïna. Els comentaris han estat plens d'afecte i admiració. Molts han destacat la bellesa de la seva relació, mentre altres han recordat moments especials que han compartit.

Sara i Isabel han tornat a emocionar amb la seva complicitat. Un vincle que continua creixent amb els anys. Una amistat que és un exemple d'amor i lleialtat.

Des dels seus inicis en el món del periodisme, han forjat una connexió especial, juntes han compartit viatges, projectes i vivències que les han enfortit. No és la primera vegada que Sara li dedica un missatge tan commovedor. En cada ocasió especial, ambdues han sabut demostrar-se l'immens amor i respecte que es tenen.

Isabel ha agraït totes les mostres d'afecte rebudes. Ha expressat la seva felicitat per poder celebrar aquest dia envoltada d'amor. Sens dubte, aquest ha estat un aniversari inoblidable per a ella.