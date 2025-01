Xoc a '¡De Viernes!' després de la confessió d'Ágatha Ruiz de la Prada: 'És impossible'

Ahir, en un capítol carregat de tensió, Ágatha Ruiz de la Prada es va asseure al plató de ¡De Viernes!. Ágatha Ruiz de la Prada va enfrontar les crítiques després d'un comentari desafortunat realitzat a Fiesta, que ha ofès profundament la comunitat gitana. I és que Ágatha Ruiz de la Prada ha confessat que ella no és racista, per la qual cosa no creu que el seu entorn ho pensi realment: "És impossible".

Amb una veu tremolosa però decidida, Ágatha Ruiz de la Prada va confessar: “He sentit por, por no, terror”. Una declaració que va deixar l'audiència sense paraules.

Ágatha Ruiz de la Prada va revelar que ha rebut amenaces directes després de l'incident. En un moment impactant de l'entrevista, va afirmar: “Ha trucat un senyor que diu ser ‘el cap dels gitanos’ i ha dit que venen 40 gitanos a cremar-te la botiga. Jo em vaig quedar flipada”.

Ágatha Ruiz de la Prada fa un important al·legat a ¡De Viernes!

La gravetat de la situació va commocionar tant els espectadors com el panell de col·laboradors del programa. La idea que una figura tan coneguda com Ágatha estigui amenaçada va provocar una onada de comentaris a les xarxes socials, on les opinions es van dividir entre el suport i la crítica.

No obstant això, el moment més comentat de la nit va ser la seva referència a Lolita Flores. La cantant, que té ascendència gitana, es va pronunciar en contra d'Ágatha després de les seves declaracions a Fiesta. Davant d'aquesta situació, la dissenyadora va ser clara i emfàtica: “És impossible que pensi que sóc racista”.

Durant tota l'entrevista, Ágatha es va esforçar per transmetre el seu penediment. Va insistir que les seves paraules van ser fruit d'un malentès. Segons va explicar, el que va dir va ser completament inconscient i sense intenció d'ofendre.

El programa, conegut pel seu to lleuger i d'entreteniment, va viure un dels seus episodis més tensos fins a la data. Mentre Ágatha intentava justificar-se, les reaccions a les xarxes no van trigar a multiplicar-se. Alguns usuaris van aplaudir la seva valentia per donar la cara, mentre altres van qüestionar la sinceritat de les seves paraules.

Ágatha Ruiz de la Prada confirma que va fer el comentari sense maldat

Ágatha Ruiz de la Prada, visiblement afectada, va reiterar la seva intenció d'aclarir la situació i treballar per remediar el dany causat. No obstant això, les amenaces rebudes han fet que aquest sigui un dels episodis més difícils de la seva vida.

Mentrestant, la comunitat que ha ofès continua exigint una disculpa més contundent per part de la dissenyadora. Els líders de la comunitat han demanat que l'incident serveixi com a exemple per evitar futurs comentaris que perpetuïn estereotips o promoguin la discriminació.

Per ara, Ágatha Ruiz de la Prada s'enfronta a un desafiament doble: recuperar la confiança de l'opinió pública i garantir la seva seguretat.