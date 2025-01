Adara Molinero sorprèn a molts en confessar què sent per José María Almoguera

Poques hores abans de seure a ¡De Viernes!, Adara Molinero ha tornat a les seves xarxes socials per revelar què és el que sent per José María Almoguera. Una sorprenent confessió que ha deixat més d'un internauta sense paraules.

Álex Ghita és concursant de GH Dúo, però aquest fet no li ha impedit a la col·laboradora seguir molt de prop l'última edició d'aquest reality. Tant és així que l'hem pogut veure en alguna de les gales comentant tot el que succeeix dins de la casa més famosa de Guadalix de la Sierra.

Aquest dijous, 9 de gener, Adara Molinero no ha tingut l'oportunitat d'estar al plató en qualitat de tertuliana. No obstant això, no ha volgut deixar passar l'ocasió per compartir les seves opinions amb tots els seus seguidors de X.

A través de diverses publicacions, la influencer ha estat comentant els millors moments de la tercera gala de GH Dúo. Així i tot, el post que més ha cridat l'atenció ha estat un protagonitzat pel mateix José María Almoguera.

Durant l'última emissió d'aquest format, l'equip ha mostrat unes imatges del fill de Carmen Borrego amb les cames al descobert. Moment que Adara Molinero ha aprofitat per llançar-li una floreta al concursant: “Boniques cames, José María”.

El comentari d'Adara Molinero sobre José María Almoguera ha suscitat diverses reaccions

Com era d'esperar, el comentari que ha fet Adara Molinero sobre José María Almoguera no ha passat desapercebut entre els usuaris de X. Tant és així que molts d'ells no han trigat a reaccionar a les seves paraules.

“Llargues i peludes, molt boniques”, li ha assegurat una internauta a la col·laboradora de televisió, entre rialles. “Sí, molt boniques”, ha escrit un altre usuari, fent gala del seu sentit de l'humor.

Altres, en canvi, han fet un pas més enllà i han deixat entreveure que Adara Molinero s'estava fixant en una altra part del cos de José María Almoguera. “Quin trio de cames” o “La del mig, dius?”, són només alguns dels comentaris que ha rebut.

No obstant això, hi ha qui ha volgut aprofitar per sentenciar el comentari que la influencer ha publicat a través d'aquesta xarxa social: “Que ridícula ets. Sabem que ho dius pel que hi ha entre elles. Després, si a tu et diuen alguna cosa de les tet***, et poses les mans al cap”.

Aquesta nit, Adara Molinero seurà al plató de ¡De Viernes! per parlar com mai sobre la seva coneguda vida sentimental, “plena de ruptures, traïcions i desil·lusions”. A més, també aprofitarà l'ocasió per compartir alguns records del seu pas per Gran Hermano.