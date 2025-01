Karim i Aramís, els fills d'Aramís Fuster que no volen saber res de la seva mare

La tarda del passat dijous va estar marcada per l'emotiva aparició d'Aramís Fuster al programa Y ahora Sonsoles. A l'espai d'Antena 3, la reconeguda vident va trencar el seu silenci sobre la complicada relació que manté amb els seus fills.

En una intervenció carregada d'emoció, Aramís va exposar la seva realitat, marcada pel rebuig i la falta de comunicació durant més de dues dècades. Aramís Fuster va assegurar que no té contacte amb els seus dos fills, Karim i Aramís, des de fa 24 anys. Però, qui són els seus fills?

Karim i Aramís, els desconeguts fills d'Aramís Fuster

Segons va explicar, el distanciament va començar quan va decidir dedicar-se completament a la seva carrera com a vident. "Els meus fills m'han abandonat, soc la seva mare. Encara em fan mal els punts d'haver-los parit", va afirmar visiblement afectada.

Aramís també va detallar que mentre va mantenir cert vincle amb el seu fill gran, Karim, durant els primers anys després de la seva separació, aquesta relació va acabar trencant-se. Segons les seves paraules, la influència del pare de Karim hauria estat determinant per allunyar-lo d'ella.

"Jo em vaig divorciar i l'alta societat catalana no ho va entendre", va explicar. Amb aquestes declaracions, Aramís Fuster va deixar entreveure que la seva decisió d'acabar el matrimoni va provocar crítiques i rebuig en el seu entorn social.

A més, la vident va lamentar profundament no haver conegut els seus nets a causa d'aquest distanciament. "Tinc nets, o això diuen, perquè no m'han deixat conèixer-los. No sé ni els seus noms", va confessar amb evident tristesa.

La situació és igualment complicada amb la seva segona filla, Aramís, amb qui tampoc té relació. Encara que no va donar detalls específics sobre l'origen del conflicte, va assenyalar que tots dos la tenen bloquejada, cosa que li impedeix qualsevol intent d'acostament.

Preocupació per Aramís Fuster després de la seva última entrevista

Visiblement afectada, Aramís va llançar un missatge de desesperació i reconciliació: "Ja no vull viure. Si no tinc ni els meus fills ni la meva mare, per a què lluito? No vull sobreviure. Estic molt malalta i vull, abans de marxar, veure els meus fills, encara que sigui de lluny".

Aquesta reveladora entrevista va mostrar el costat més humà de Fuster. Una figura pública que, darrere de la seva imatge mediàtica, enfronta el dolor d'un vincle trencat amb les persones més importants de la seva vida.