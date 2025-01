Alice Campello i Álvaro Morata prenen una inesperada decisió: ‘El meu petit…’

Álvaro Morata i Alice Campello han pres una inesperada decisió: posar-se d'acord per felicitar la seva filla. La menor va complir anys el passat 9 de gener i Morata i Campello han volgut mostrar-li el seu afecte a través de les xarxes socials. “El meu petit raig de sol, molts desitjos, que la vida sempre et somrigui”, ha escrit la italiana.

Aquest és el primer aniversari que la nena celebra amb els seus pares separats. No obstant això, Álvaro i Alice han tingut el gest de felicitar-la conjuntament perquè senti l'amor de tots dos. “Feliç aniversari, t'estimo amb tot el meu cor”, escrivia posteriorment Morata amb un missatge dirigit també a Alice.

Álvaro Morata i Alice Campello i la seva inesperada determinació

Álvaro Morata i Alice Campello van celebrar el passat dijous 9 de gener un esdeveniment molt important a les seves vides: la seva filla petita va complir dos anys. Després de passar el seu primer Nadal per separat, ara s'han enfrontat a l'aniversari de la benjamina de la família.

Davant d'això, Álvaro i la italiana sorprenien prenent una inesperada decisió: posar-se d'acord per felicitar la petita. La primera a fer-ho ha estat Campello amb un bonic missatge on la protagonista ha estat Bella. “El meu petit raig de sol, molts desitjos, que la vida et somrigui”, escrivia la model posant amb la seva filla.

Instants després era Morata qui feia el mateix publicant una imatge amb Bella. “Feliç aniversari, t'estimo amb tot el meu cor”, escrivia el jugador de futbol. A més, al seu missatge l'acompanyaven unes paraules dirigides a la seva exdona.

Després de la ruptura, tots dos es van deixar de seguir a les xarxes socials, però sembla que han canviat d'opinió. A més de deixar-se veure junts i en família passejant pels carrers de Milà, han deixat constància a les xarxes que tornen a seguir-se.

Un fet molt significatiu que deixa patent l'excel·lent relació que mantenen després de superar els primers retrets després del divorci. Tant Álvaro com la italiana han tractat que els seus quatre fills no pateixin davant la separació i intenten mantenir la cordialitat.

Alice va fixar la seva residència a Milà, igual que Morata perquè els nens poguessin gaudir dels seus progenitors. Ara, aquesta complicitat torna a ser patent després de les paraules que el futbolista ha dedicat a la seva exdona

Morata envia un missatge a Campello

Sembla que l'aniversari de la petita Bella ha estovat el cor dels seus pares. El record del seu naixement roman fix en Álvaro i Alice, sobretot perquè la italiana no va tenir un part fàcil.

Després de donar a llum, l'úter no es va contreure i Campello va començar a perdre molta sang. Ràpidament, la van traslladar a l'UCI i tots van témer per la seva vida. “Vaig entendre la gravetat de la situació perquè vaig veure Álvaro com mai, estava molt malament i tenia la cara desencasada”, va recordar en una entrevista.

Per fortuna només va ser un ensurt, però va ser suficient perquè el naixement de Bella no s'oblidi. D'aquí les paraules de Morata a la seva exdona amb motiu del segon aniversari de la menor. “Gràcies, Alice, per tot el teu esforç i amor per tenir a Bibi”, ha assenyalat en la seva publicació.

Aquestes paraules són un reconeixement total a tot el que la model ha fet per la petita. Però no només per ella, també pels seus altres tres fills als quals Alice tracta de mantenir vinculats a Morata.

Campello ha recollit el guant i responia a les paraules del seu exmarit amb un emoticono d'un cor vermell. Senyal que la relació entre ells està millor que mai i que tornen a interactuar a les xarxes socials.