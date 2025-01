Comunicat urgent de Carmen Borrego sobre José María Almoguera: ‘La gent…’

Fa unes hores, la casa de Guadalix de la Sierra ha obert de nou les seves portes per rebre els concursants de GH DÚO 3. No obstant això, només començar aquesta aventura, Carmen Borrego ha emès un comunicat urgent sobre el seu fill, José María Almoguera. “Sé que la gent entendrà com tu ets”, ha assegurat ella.

No hi ha cap dubte que el net de María Teresa Campos s'ha convertit en un dels fitxatges estrella d'aquesta nova edició. I està clar que no només per pertànyer a aquesta mediàtica família.

El seu sonat i polèmic distanciament de Carmen Borrego ha aconseguit que José María Almoguera sigui un dels personatges més perseguits. Són molts els mitjans de comunicació del nostre país que han anat darrere d'ell per aconseguir algunes declaracions.

No obstant això, ell ha optat per sumar-se a l'equip de concursants del reality més famós d'Espanya. Aquest dijous, 2 de gener, s'ha emès a Telecinco la primera gala de GH DÚO 3. Durant aquesta emissió, tots els seus concursants han anat entrant un per un a la que serà casa seva durant els pròxims tres mesos.

Però un dels moments més emotius de la nit ha estat el protagonitzat per Carmen Borrego i José María Almoguera. Visiblement nerviós, el jove ha assegurat a Carlos Sobera que afronta aquesta experiència amb il·lusió i moltes ganes.

Després de mantenir una petita xerrada amb el concursant, el presentador del format l'ha informat que tenia una sorpresa per a ell. A través d'un comunicat, la seva mare, Carmen Borrego, ha volgut dedicar-li unes boniques paraules: “Et desitjo el millor. Sé que la gent entendrà com tu ets”.

Carmen Borrego li dedica unes paraules a José María Almoguera

A continuació, Carmen Borrego ha assegurat que el seu major desig és que la gent “conegui” com és realment José María Almoguera. “Vull que et coneguin, que et vegin amb noblesa”, ha afegit la col·laboradora de televisió.

D'altra banda, no ha volgut deixar passar l'ocasió per recordar-li al seu fill que, malgrat el seu actual distanciament, estarà “fora esperant-lo”. “Saps que estaré aquí donant-te suport”, ha aclarit la tertuliana.

“M'hauria encantat que, abans d'entrar, ens haguéssim donat aquesta abraçada tan esperada, almenys per la meva part”, ha lamentat Carmen Borrego. Un detall que, minuts abans, ja havia desvelat José María Almoguera. I és que, tal com ha assegurat, només s'ha acomiadat del seu fill en persona.

Finalment, la filla de María Teresa Campos no ha volgut deixar passar l'ocasió per donar-li un valuós consell al seu fill abans de començar aquesta inoblidable aventura.

“Un, quan entra en un concurs, ha d'anar a totes... Has d'anar a guanyar. Jo t'espero aquí, saps que t'estimo, que t'espero i que t'estimo”, ha conclòs Carmen Borrego. Per la seva banda, i malgrat el seu enuig, José María Almoguera no ha pogut evitar somriure durant tot el comunicat de la seva mare.