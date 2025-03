Hansi Flick tanca el fitxatge de l'any, 17 anys i millor que Dean Huijsen: '5 M€ bomba'

Dean Huijsen, defensa central de l'AFC Bournemouth de la Premier League, ja és un dels defenses amb més projecció de tota Europa, però el Barça no pensa en el seu fitxatge. De fet, el Barça de Hansi Flick té la certesa que el Real Madrid és darrere de Dean Huijsen, que té una clàusula de només 50 milions d'euros. El conjunt blanc vol reforçar la seva defensa i Dean Huijsen és una de les prioritats, motiu pel qual Hansi Flick ha redirigit els seus objectius de mercat: somia amb un altre central.

Hansi Flick, entrenador alemany del Barça, li ha canviat la cara al club català i s'ha convertit en el líder absolut d'un vaixell que ha posat velocitat de creuer. Hansi Flick ha sorprès fins i tot al més optimista i el Barça, sense gairebé inversió durant el mercat de fitxatges, s'ha convertit en un seriós candidat a guanyar tots els títols. Ara, per si no fos suficient la il·lusió generada, Hansi Flick ha tancat el gran fitxatge de l'any: defensa de 17 anys amb un futur prometedor i millor que Dean Huijsen.

El Barça va arribar a estar molt interessat en Dean Huijsen: a Hansi Flick li encanta i considera que faria una dupla bestial juntament amb Pau Cubarsí, l'altre central de futur. Malgrat l'interès del Barça, transmès a través de diversos intermediaris, Dean Huijsen té clar que el seu futur passa pel Real Madrid, club molt més necessitat de defenses. Amb tot això, Hansi Flick s'oblida de Dean Huijsen, que acaba de debutar amb Espanya, i ja pensa en un altre central de només 17 anys que serà molt millor.

Hansi Flick ja no pensa en Dean Huijsen, l'entrenador alemany té un altre nom molt millor: "Només 5M€..."

Si per alguna cosa està destacant Hansi Flick és per confiar en el talent jove, especialment pel format a la Masia, però l'entrenador alemany no es conforma i vol més. És, per tot el mencionat, que Hansi Flick s'ha posat les piles per tancar un fitxatge que, llevat de sorpresa, serà oficial durant el mercat de fitxatges d'estiu de 2025. Hansi Flick ja ho confirma: ha tancat el fitxatge de l'any i confiarà en un jove defensa central de 17 anys que recorda molt a Dean Huijsen, està tot tancat.

Quan ningú s'ho esperava, el Barça ha revolucionat el mercat de fitxatges amb un acord espectacular ja confirmat per reforçar el primer equip que lidera Hansi Flick. L'últim en tancar-se suposarà un autèntic bombazo, ja que el Barça ja hauria tancat per 5M€ l'arribada del nou Dean Huijsen. Dean Huijsen, per la seva banda, té molt avançada la seva arribada al Madrid d'Ancelotti, que somia amb ajuntar-lo amb talents espanyols com Raúl Asencio.

Hansi Flick tanca el fitxatge de l'any, 17 anys i millor que Dean Huijsen: '5M€ bomba'

El Barça somia amb fer oficial l'arribada del nou Dean Huijsen en els pròxims mesos, però fonts del club culer admeten que l'acord encara ha d'acabar de tancar-se. Hansi Flick està liderant una operació que pot ser molt exitosa per al Barça, ja que el nou Dean Huijsen arribaria per 5M€ al Barça i això és una cosa que redueix riscos.

Dean Huijsen va arribar a estar a prop de fitxar pel Barça fa alguns mesos, però Hansi Flick s'oblida del defensa internacional amb Espanya i ho demostra apostant per un noi. I és que Hansi Flick s'ha encarregat, personalment, d'acordar l'arribada d'un defensa de tan sols 16 anys que es convertirà, llevat de sorpresa, en el fitxatge de l'any.

Hansi Flick ja no compta amb Dean Huijsen i ha passat a bolcar-se al 100% en el fitxatge d'un altre central que podria convertir-se en el gran fitxatge de l'any. Aquest defensa no és altre que Andrés Cuenca, defensa central del filial que ja ha debutat i entrenat amb l'equip que lidera el DT alemany Hansi Flick. Flick vol que Cuenca renovi amb el Barça: té el nivell per ser millor que l'espanyol Dean Huijsen, segons fonts del club culer.