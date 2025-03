Brasil va superar Colòmbia gràcies a un gol de Vinícius Júnior en el descompte, però el partit entre brasilers i colombians va ser destacat per una imatge totalment extradeportiva. El gest en qüestió, protagonitzat per Raphinha, ha omplert les xarxes socials de comentaris i crítiques i són molts els aficionats al món del futbol que valoren el paper del culer.

Tot va tenir lloc en el minut 100 de partit, quan Vinícius Júnior va ser substituït i va decidir entretenir-se i perdre temps de manera desmesurada. En veure el seu dorsal a la taula del quart àrbitre, Vinícius Júnior, crack del Real Madrid, va començar a perdre temps, una actitud que tant Raphinha com Matheus Cunha li van recriminar. El gest de Raphinha, actual capità i dorsal 10 de la selecció brasilera, no ha trigat a fer-se viral en unes xarxes socials que han tornat a castigar el madridista.

La pèrdua de temps del '7' de la canarinha no va agradar gens a Raphinha, jugador del Barça, ja que sabia que, en cas de veure targeta groga, l'extrem no jugaria contra Argentina. Per evitar més drames i problemes, el crack del Barça es va acostar a Vinícius Júnior per obligar-lo a espavilar per sortir del camp, cosa que molts aficionats han aplaudit radicalment. Vinícius Júnior, per la seva banda, va ser novament criticat, ja que va demostrar no ser capaç de comportar-se malgrat la victòria de Brasil contra Colòmbia gràcies al seu gol en el descompte.

Cremen les xarxes amb el gest de Raphinha a Vinícius Júnior al Brasil: 'És broma?'

Vinícius Júnior, autor del gol de la victòria davant Colòmbia en les eliminatòries sud-americanes, va afirmar que Brasil va merèixer els tres punts al Garrincha per "tot el treball realitzat". Malgrat el seu gol, Vinícius Júnior va tornar a ser objecte de tot tipus de burles, ja que molts aficionats consideren que continua sent immadur i poc professional sobre el camp.

La part positiva del pastís se la va endur Raphinha, líder de Brasil i peça troncal en el Barça de Flick, que va tenir el caràcter i la valentia de corregir a Vini. Vinícius Júnior també va reconèixer que els seus companys van haver de treure'l del camp perquè no veiés una targeta groga i es perdés el pròxim partit contra la selecció d'Argentina.

"Sí, estava apercebut, és que en els partits d'eliminatòries sempre és complicat, són només dues targetes. Un fa una falta i ja està apercebut, i no podia faltar al pròxim partit", va assegurar el futbolista del Real Madrid, que sí que podrà jugar contra Argentina aquesta mateixa setmana.