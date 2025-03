Adéu Barça, inesperat, el nou Sergio Busquets deixa tirat a Flick: Se'n va a Qatar

La figura de Sergio Busquets ha marcat l'època més gloriosa del Barça pel que fa a nivell de joc i títols aconseguits. Sergio Busquets s'ha convertit en una llegenda al Barça, va passar 15 temporades a l'elit deixant un enorme llegat a les seves espatlles. De la mà de Guardiola, Busquets va pujar al primer equip i des del seu debut a la temporada 2008 contra el Racing Santander, ja no va sortir de l'equip titular.

Va formar juntament amb Xavi i Iniesta una de les millors medul·lars de tots els temps i va brillar fins a convertir-se en un dels millors migcampistes de la història del futbol. Busquets es caracteritzava per la seva perfecta col·locació que el convertia en un gran recuperador de pilotes. El seu exquisit tracte de pilota i la seva capacitat per iniciar les jugades des del darrere feien fàcils les accions més complicades.

Des de la seva marxa, el Barça no ha trobat encara el futbolista que el pugui suplir amb plenes garanties. Diversos jugadors com Oriol Romeu, Gündogan o el mateix Frenkie De Jong ho han intentat sense massa èxit. El Barça té dipositades grans esperances en els dos canterans, Marc Casadó i Marc Bernal, que han irromput amb força.

Hansi Flick ha dipositat la seva confiança en els dos joves talents de La Masia i l'aposta està sorgint efecte. Tanmateix, La Masia pot perdre pròximament un dels seus grans talents considerat com el successor natural de Sergio Busquets. Parlem de Pau Prim, el talentós jugador del filial, que està determinat a no renovar i posar rumb a Qatar seduït per una gran oferta econòmica de l'Al Sadd.

Pau Prim a prop de fitxar per l'Al Sadd

Qatar podria deixar al Barça sense una altra de les seves perles que brillen a La Masia, el migcampista està en negociacions avançades per unir-se a l'equip qatarià. El seu contracte amb el Barça finalitza a final de temporada i ha rebutjat renovar per no tenir oportunitats en el primer equip. Malgrat el seu brillant futur i les seves similituds en el joc a Sergio Busquets, Flick no ha considerat oportú donar oportunitats al jove canterà.

Pau Prim s'hauria cansat i estaria disposat a fer el pas de deixar el Barça i acceptar una oferta milionària de Qatar. El migcentre de 19 anys, sense opcions a la primera plantilla, té clar la seva sortida del club el pròxim estiu. L'acord amb el club qatarià estaria a prop de poder-se oficialitzar en breu.

L'Al Sadd va estar a prop de fitxar Pau Prim al gener

L'interès de l'equip qatarià pel '6' del filial no és nou, ja que van estar a punt de fitxar-lo el passat mercat d'hivern. Tanmateix, no hi va haver acord entre les parts i el que va acabar fructificant la seva sortida va ser Unai Hernández posant rumb a l'Aràbia Saudita. El Barça perdia així un altre prometedor jugador de la seva prolífica cantera.

La proposta de l'Al Sadd és considerada com a irrefusable per Pau Prim, que ha frenat qualsevol possibilitat de renovació amb el Barça. Altres equips de l'Aràbia Saudita i algun equip belga també s'han interessat per Pau Prim. Tanmateix, el més persistent en el seu interès ha estat l'Al Sadd i Pau Prim no té dubtes sobre quin serà el seu destí les pròximes temporades.