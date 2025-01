Resposta oficial del Bayern al Real Madrid, Dani Ceballos aplaudeix: 'Segur...'

Dani Ceballos, des de la sortida de Toni Kroos, s'ha encarregat de liderar el centre del camp del Real Madrid. Gràcies a la seva experiència i qualitat, Ceballos ha estat capaç de prendre les regnes del conjunt blanc malgrat estar envoltat de grans estrelles, característica que Carlo Ancelotti valora enormement. Ara bé, malgrat que l'afició i Ancelotti estan encantats amb Ceballos, la cúpula liderada per Florentino Pérez no té intenció de variar el seu full de ruta.

Ja són diverses temporades en què el nom de Dani Ceballos sona amb força per abandonar el Real Madrid. A finals de la temporada 2023, de fet, va haver de ser el públic del Santiago Bernabéu qui corejà en més d'una ocasió el seu nom per intentar evitar la seva venda. Una continuïtat que, finalment, es va fer oficial i que uneix Ceballos amb el Madrid fins al 2027.

No obstant això, malgrat el bon rendiment que està oferint Dani Ceballos en els últims compromisos, Florentino Pérez no descuida el mercat de fitxatges. I el cert és que fa bé en estar pendent, ja que al Bayern Munic ha sorgit una oportunitat difícilment rebutjable.

Dani Ceballos descobreix què passa amb el Bayern

Bayern Munic i Real Madrid són dos colossos del futbol europeu, així que és molt habitual veure'ls en les rondes finals de la Champions League. Aquest fet fa que també coincideixin en molts dels seus objectius a l'hora de reforçar les seves plantilles. I, en els últims dies, ambdós clubs han tornat a unir els seus interessos per alegria de Dani Ceballos.

Parlem de Joshua Kimmich, capità del Bayern i un dels millors pivots defensius del món. Kimmich acaba contracte aquest mateix any, per la qual cosa ja és lliure per negociar amb el Real Madrid la seva possible incorporació. Un escenari que deixa Dani Ceballos contra les cordes, ja que el migcampista alemany juga en la seva mateixa posició.

Resposta oficial del Bayern al Real Madrid per Joshua Kimmich

Malgrat que Joshua Kimmich ja és lliure per negociar amb qualsevol, des del Bayern Munic han intentat lapidar les esperances del Real Madrid. En concret ha estat Christoph Freund, director esportiu dels alemanys, qui ha deixat clar que Kimmich seguirà a l'Allianz Arena com a local. "Estic segur que finalment decidirà seguir jugant al FC Bayern", ha dit Freund.

Una declaració d'intencions que ha causat tristesa en certs sectors del Real Madrid. En canvi, per a Dani Ceballos aquesta notícia és una benedicció. Sense Kimmich podrà mantenir el seu rol actual, el que implica jugar un gran nombre de partits sent important: just el que demanava Ceballos fa uns pocs mesos.