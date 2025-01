És el millor, Pedri no vol que se'n vagi: 'Deco proposa un intercanvi amb...'

El partit disputat ahir a la nit entre Barça i València va deixar diverses conclusions realment interessants. En primer lloc, cal destacar la contundència dels de Flick, que es van emportar els tres punts després d'un increïble 7 a 1. Però més enllà del resultat final, un dels aspectes que més va cridar l'atenció va ser el rendiment del millor amic de Pedri.

Recordem que el mercat de fitxatges segueix obert fins al pròxim dia 3 de febrer, cosa que indica que tot pot passar. Els moviments d'última hora en aquest període són constants i poden marcar l'èxit o el fracàs de tota una temporada. Deco, director esportiu del Barça, és conscient de la situació, així que està buscant possibles acords que puguin beneficiar els plans de Hansi Flick.

En aquest sentit, molt s'ha parlat últimament del possible fitxatge de Marcus Rashford. L'extrem del Manchester United ha demanat canviar d'aires i el Camp Nou és la seva prioritat. No obstant això, Deco té entre cella i cella un fitxatge millor que Rashord que només podrà jugar al FC Barcelona si l'amic de Pedri se'n va.

Pedri es queda sol, Deco activa el canvi de cromos

Pedri s'ha convertit en el timó del Barça després de deixar enrere una època marcada per les lesions. Actualment, el canari controla els temps dels partits al seu antull, demostrant la seva qualitat en cada control i en cada passada. Sens dubte, Pedri és el referent del nou Barça de Flick i és important que estigui ben arropat.

És per això que la possible marxa de Ferran Torres no li haurà fet cap gràcia. La seva amistat amb Pedri és coneguda per tots, i últimament està demostrant ser el millor suplent possible per a Lewandowski. De fet, ja s'ha convertit en el 4t màxim golejador del Barça en la present temporada.

Però, malgrat això, Deco ja treballa en un pla que implica la sortida de Ferran Torres. El director esportiu té entre cella i cella el fitxatge de Rafael Leao, de l'AC Milan, i vol aprofitar l'interès dels italians en el '7' del FC Barcelona. Sí, perquè el Milan vol a Ferran Torres, cosa que podria afavorir un possible intercanvi per Leao.

Ferran Torres per Rafael Leao

És evident que Rafael Leao és molt més car que Ferran Torres, així que el Barça hauria de pagar la diferència entre les seves valoracions. Actualment, l'atacant de l'AC Milan està valorat en 75 milions, mentre que l'extrem culer en només 28. Per tant, Deco hauria de posar uns 50 quilos damunt la taula per activar l'intercanvi.

De moment, l'oferta no ha estat enviada, però el que sí confirmen des d'Itàlia és l'interès de l'AC Milan en Ferran Torres. Una sortida que podria acostar Rafael Leao al Barça. Deco ho sap i pressionarà perquè es faci realitat; mentre que Pedri estaria encantat amb la continuïtat del seu gran amic.