Xabi Alonso retrata Carlo Ancelotti després de descobrir què passava, mà dura: 'Ara...'

L'arribada de Xabi Alonso a la banqueta del Real Madrid ha portat una infinitat de canvis. Per començar, el més cridaner és que el seu predecessor, Carlo Ancelotti, ja no hi és. L'italià, després de guanyar gairebé tot al Bernabéu, va ser destituït la temporada passada i ara dirigeix la Selecció del Brasil.

Durant la temporada passada va quedar clar que el Real Madrid necessitava un nou rumb. Carlo Ancelotti sempre va destacar per ser un gran gestor de grups, però també va ser criticat pel seu estil poc intervencionista. En canvi, Xabi Alonso és tot el contrari, ja que no es casa amb ningú, pren decisions pròpies i té un lema molt clar: qui no rendeix no juga.

Canvi radical al Real Madrid

Xabi Alonso no defuig responsabilitats, apropiant-se del control esportiu i tàctic des del primer dia. Ha exigit veu i vot en les decisions de sortides i fitxatges del club, una cosa que amb Carlo Ancelotti no passava. A més, ha deixat clar que no seguirà el model passiu del seu predecessor.

Des del primer dia s'ha vist que les sessions de preparació del nou Real Madrid poc o res tenen a veure amb les de la temporada passada. Amb Xabi Alonso, l'actitud i el compromís són innegociables, i per això ha establert noves normes internes. Només així es podran assolir els objectius marcats, i els jugadors estan responent.

Xabi Alonso ha fixat una línia vermella clara al vestidor: qui no competeixi o no segueixi els protocols, serà relegat. I des del primer dia ha deixat clar que els vicis adquirits amb Carlo Ancelotti havien de desaparèixer. En aquest sentit, la seva primera gran decisió té a veure amb l'hora d'arribada dels jugadors.

Amb Ancelotti, els jugadors havien d'arribar mitja hora abans a l'entrenament. Ara, amb Xabi Alonso, estan citats una hora abans de l'inici de la sessió. I no només això, ja que a més d'arribar abans, els futbolistes també marxen més tard, ja que els entrenaments de Xabi són més llargs i intensos que els d'Ancelotti.

Caldrà veure si les noves decisions de Xabi Alonso donen els seus fruits. De moment, l'equip es prepara per a l'inici de La Liga, que és a tocar, seguint fil per randa les regles del seu entrenador.