Aquesta és la data exacta del proper fitxatge del Reial Madrid: Xabi Alonso l’accepta

Aquest estiu, el Real Madrid ha estat protagonista al mercat amb sortides històriques i fitxatges importants. El més destacat ha estat el de Xabi Alonso, que ha suposat un punt d'inflexió després de l'etapa de Carlo Ancelotti. Xabi ha estat rebut com el millor fitxatge possible i ja comença a transformar el projecte merengue.

Amb la seva arribada a la capital d'Espanya com a entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso ha volgut enviar un missatge: cal recuperar la il·lusió i lluitar per tots els títols. Això sí, per aconseguir-ho haurà de crear una plantilla a la seva imatge i semblança. Fins ara, Florentino Pérez ha complert amb els seus desitjos, i a més ja li ha fet saber quan podrà continuar fitxant.

Els primers reforços per a Xabi Alonso ja han arribat

Aquest estiu, el Real Madrid ha tancat fitxatges tan bons com els de Dean Huijsen, Trent Alexander‑Arnold, Álvaro Carreras i Franco Mastantuono. Tots són incorporacions recomanades directament per Xabi Alonso. Aquests jugadors aporten joventut, talent i profunditat a l'equip.

Huijsen ha estat presentat com el central més car de la història del club i substitueix urgentment una defensa mancada de solidesa. Alexander‑Arnold, lateral dret, s'ha incorporat per competir directament amb Dani Carvajal.

Carreras i Mastantuono completen la llista. El lateral esquerre torna a casa procedent del Benfica i el mitjapunta argentí arriba des de River Plate. Tots dos se sumen a l'estructura de Xabi Alonso, que encara en vol més.

Xabi Alonso en vol més i Florentino Pérez respon: plantilla tancada

Xabi Alonso també ha sol·licitat un nou migcampista per dirigir el joc de l'equip. És la peça que ell considera clau per a la seva proposta tàctica. Tanmateix, Florentino Pérez ha posat punt final a les incorporacions, almenys aquest estiu.

El president afirma que, a falta d'alguna sortida, la plantilla ja està tancada. No hi haurà més fitxatges durant aquest estiu. Xabi Alonso haurà de treballar amb el que té disponible fins a nova ordre.

Data definitiva per al pròxim fitxatge del Real Madrid

Tot i el límit marcat per Florentino per a aquest estiu, la directiva ja ha fixat una data clau per a un nou fitxatge. En concret, parlem de la incorporació de Ibrahima Konaté, que s'unirà al Real Madrid l'estiu de 2026. El francès estarà lliure després d'acabar el seu contracte amb el Liverpool i signarà pel club blanc.

Per tant, la data exacta per a l'arribada d'Ibrahima Konaté al Bernabéu serà l'estiu de 2026. Data que Xabi Alonso accepta com a part del pla pactat amb Florentino.

Amb aquest panorama, Xabi Alonso haurà de treure rendiment immediat del grup actual. El repte és ambiciós, amb títols en joc des del primer partit. Això sí, per a la temporada 26/27, Florentino li ha promès més fitxatges, començant pel d'Ibrahima Konaté.