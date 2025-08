La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha traído consigo una infinidad de cambios. Por empezar, lo más llamativo es que su sucesor, Carlo Ancelotti, ya no está. El italiano, después de ganar casi todo en el Bernabéu, fue destituido la temporada pasada y ahora dirige a la Selección de Brasil.

Durante la temporada pasada quedó claro que el Real Madrid necesitaba un nuevo rumbo. Carlo Ancelotti siempre destacó por ser un gran gestor de grupos, pero también fue criticado por su estilo poco intervencionista. En cambio, Xabi Alonso es todo lo contrario, ya que no se casa con nadie, toma decisiones propias y tiene un lema muy claro: el que no rinda no juega.

Cambio radical en el Real Madrid

Xabi Alonso no rehúye responsabilidades, apropiándose del control deportivo y táctico desde el primer día. Ha exigido voz y voto en las decisiones de salidas y fichajes del club, algo que con Carlo Ancelotti no sucedía. Además, ha dejado claro que no seguirá el modelo pasivo de su predecesor.

Desde el primer día se ha visto que las sesiones de preparación del nuevo Real Madrid poco o nada tiene que ver con las de la temporada pasada. Con Xabi Alonso, la actitud y el compromiso son innegociables, y por eso ha establecido nuevas normas internas. Solo así se podrán alcanzar los objetivos marcados, y los jugadores están respondiendo.

Xabi Alonso retrata a Carlo Ancelotti tras descubrir qué pasaba, mano dura: "Ahora..."

Xabi Alonso ha fijado una línea roja clara en el vestuario: quien no compita o no siga los protocolos, será relegado. Y desde el primer día ha dejado claro que los vicios adquiridos con Carlo Ancelotti tenían que desaparecer. En este sentido, su primera gran decisión tiene que ver con la hora de llegada de los jugadores.

Con Ancelotti, los jugadores tenían que llegar media hora antes al entrenamiento. Ahora, con Xabi Alonso, están citados una hora antes del inicio de la sesión. Y no solo eso, pues además de llegar antes, los futbolistas también se van más tarde, ya que los entrenos de Xabi son más largos e intensos que los de Ancelotti.

Está por ver si las nuevas decisiones de Xabi Alonso dan sus frutos. De momento, el equipo se prepara para el inicio de La Liga, que está a la vuelta de la esquina, siguiendo al pie de la letra las reglas de su entrenador.